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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği: “Kıbrıs Türk halkı, varlığını borçlu olduğu anavatanına koparılamaz bağlarla gönülden bağlıdır”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. 

01 Ağustos 2021 Pazar 15:45
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği: “Kıbrıs Türk halkı, varlığını borçlu olduğu anavatanına koparılamaz bağlarla gönülden bağlıdır”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği adına GMYKÜ Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli tarafından yayınlanan mesajda, “Kıbrıs'ta Türk tarihinin en önemli aşamalarından, Kıbrıs’ın 1571'de Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethinin 450'inci; Kıbrıs Türk Mukavemet teşkilâtının 1958'de kurulmasının 63'üncü; ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının 1976'da kuruluşunun 45’inci yıl dönümlerini bir kez daha gururla idrak ediyor, Kıbrıs Türk halkı olarak üç bayramı birden kutlamanın büyük sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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“Kıbrıs Türk halkının, geçmişini her zaman saygı ve gururla yad etmektedir ve varlığını borçlu olduğu Anavatanına koparılamaz bağlarla gönülden bağlıdır” diyen Koreli, mesajına şöyle devam etti:
“Bu duygularla tüm şehitlerimizi, Türk Mukavemet Teşkilatının kurulup yaşatılmasında emeği geçmiş olup ebediyete göç eden tüm önderlerimizle dava arkadaşlarımızı bir kez daha minnet ve şükranla anarken, hayatta olan gazilerimize sağlık ve esenlik diliyor, Güvenlik Kuvvetlerimizin tüm mensuplarına icra etmekte oldukları kutsal görevde daha nice başarılar temenni ediyoruz. Bu vesileyle tüm halkımızın ve ayrılmaz parçası olduğumuz yüce Türk ulusunun Bayramını en kalbî duygularımızla kutluyoruz.” 

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Son Güncelleme: 01.08.2021 16:08
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