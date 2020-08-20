Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Koreli’den kınama

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli, bir gazetecinin Kıbrıs Türkü’nün, KKTC’nin ve Anavatan Türkiye’nin onur şeref ve haysiyetine dil uzattığını savunarak, söz konusu kişiyi kınadı ve ithamlarını kendisine iade etti.
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli, bir gazetecinin Kıbrıs Türkü’nün, KKTC’nin ve Anavatan Türkiye’nin onur şeref ve haysiyetine dil uzattığını savunarak, söz konusu kişiyi kınadı ve ithamlarını kendisine iade etti.