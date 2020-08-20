Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Koreli’den kınama

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli, bir gazetecinin Kıbrıs Türkü’nün, KKTC’nin ve Anavatan Türkiye’nin onur şeref ve haysiyetine dil uzattığını savunarak, söz konusu kişiyi kınadı ve ithamlarını kendisine iade etti.



Yazılı açıklama yapan Koreli, “Ve yine bilsinler ki, KKTC Devleti’ne, Anavatan Türkiye’ye ve askerimizin tesis ve kurumlarına dil uzatmanın, ve de, hasbel kader ellerine geçirdikleri devlet ofislerini, devlet düşmanı merkezlerin ve faaliyetlerin emrine sunarak siyasi/politik/ideolojik genel eve çevirmenin hesabını adalet önünde vermekten kurtulamayacaklardır.” ifadelerini kullandı.