banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1122
ALTIN
452.750
DOLAR
7.2940
STERLİN
9.6345
EURO
8.6313
Maaş ödemek başarıysa eğer...
Maaş ödemek başarıysa eğer...
Gönülleri okşayan sağlık skandalı
Gönülleri okşayan sağlık skandalı
Utanmak yetmez Ali Pilli, istifa et
Utanmak yetmez Ali Pilli, istifa...
Ankara’nın planı ne?
Ankara’nın planı ne?
banner355

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Koreli’den kınama

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli, bir gazetecinin Kıbrıs Türkü’nün, KKTC’nin ve Anavatan Türkiye’nin onur şeref ve haysiyetine dil uzattığını savunarak, söz konusu kişiyi kınadı ve ithamlarını kendisine iade etti. 

20 Ağustos 2020 Perşembe 13:54
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Koreli’den kınama
banner337
banner351

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli, bir gazetecinin Kıbrıs Türkü’nün, KKTC’nin ve Anavatan Türkiye’nin onur şeref ve haysiyetine dil uzattığını savunarak, söz konusu kişiyi kınadı ve ithamlarını kendisine iade etti. 

banner341
Yazılı açıklama yapan Koreli, “Ve yine bilsinler ki, KKTC Devleti’ne, Anavatan Türkiye’ye ve askerimizin tesis ve kurumlarına dil uzatmanın, ve de, hasbel kader ellerine geçirdikleri devlet ofislerini, devlet düşmanı merkezlerin ve faaliyetlerin emrine sunarak siyasi/politik/ideolojik genel eve çevirmenin hesabını adalet önünde vermekten kurtulamayacaklardır.” ifadelerini kullandı. 
 

banner360
Son Güncelleme: 20.08.2020 14:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Efsane futbolcu Nail Demir hayatını kaybetti
Efsane futbolcu Nail Demir hayatını kaybetti
Diyabet Derneği Başkanı Arca: “diyabet Merkezi Ve Diyabet Derneğinin Merkezle Birlikteliğini Zedeleyecek Girişimlere Müsaade Etmeyeceğiz
Diyabet Derneği Başkanı Arca: “diyabet Merkezi Ve Diyabet Derneğinin Merkezle Birlikteliğini Zedeleyecek Girişimlere Müsaade Etmeyeceğiz"
Tdp Genel Başkanı Özyiğit Karantinasız Giriş Uygulamasının Yeniden Gözden Geçirilmesi Gerektiğini Kaydetti
Tdp Genel Başkanı Özyiğit Karantinasız Giriş Uygulamasının Yeniden Gözden Geçirilmesi Gerektiğini Kaydetti
Gönyeli Alt Geçit Çevre Düzenleme Projesi Çalışmaları Nedeniyle, Ayyıldız Sokak’ta Yol Kontrollü Olarak Tek Şerit Olacak Veya Trafiğe Kapatılacak
Gönyeli Alt Geçit Çevre Düzenleme Projesi Çalışmaları Nedeniyle, Ayyıldız Sokak’ta Yol Kontrollü Olarak Tek Şerit Olacak Veya Trafiğe Kapatılacak
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş Futbol Federasyonu’nu Ziyaret Etti
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş Futbol Federasyonu’nu Ziyaret Etti
Nezire Gürkan’ın Röportajlarından Oluşan Hayata İzler (3) Yayınlandı
Nezire Gürkan’ın Röportajlarından Oluşan Hayata İzler (3) Yayınlandı
Başbakan Tatar: “açılımlar Halkın Sağlığını Koruyarak En İyi Şekilde Yapılıyor”
Başbakan Tatar: “açılımlar Halkın Sağlığını Koruyarak En İyi Şekilde Yapılıyor”
Öldürmek İçin İttifak Yapan Üçüncü Şahıs Da Tutuklandı
Öldürmek İçin İttifak Yapan Üçüncü Şahıs Da Tutuklandı
30 Ağustos provası nedeniyle Pazar günü Lefkoşa’da bazı yollar trafiğe kapalı olacak
30 Ağustos provası nedeniyle Pazar günü Lefkoşa’da bazı yollar trafiğe kapalı olacak
Ctp, Pandemi Sürecinde Eğitimle İlgili Önerilerde Bulundu
Ctp, Pandemi Sürecinde Eğitimle İlgili Önerilerde Bulundu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim