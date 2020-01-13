Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği:  “Dr. Küçük ve Denktaş gönüllerimizde yaşayacak”

Celal Bayar, Kıbrıs Türkü’nün Mücadele Lideri Dr. Fazıl Küçük ile KKTC’nin Kurucusu Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıldönümü vesilesiyle yayınladığı mesajda, “Başlattıkları, beraber yürüttükleri siyasi direniş hareketinin başarı ile sonuçlanmasını görebilen ender liderlerden oldular ve bizlere bağımsız bir devlet armağan ettiler” dedi.



KKTC’yi yaşatmanın ve ileri taşımanın Kıbrıs Türkünün liderlerine ve şehitlerine verilmiş bir söz olduğunu kaydeden Bayar, “Ölümsüz Liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş, Kıbrıs Türk Varoluş tarihimizin en parlak sayfalarında yerlerini koruyacak ve her zaman gönüllerimizde yaşayacaklardır” dedi.

Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının özgürlük, siyasi direnişini başlattığı ve tüm ömrünü bu uğurda harcadığını, hep Atatürkçü çizgide Kıbrıs Türk halkının haklarını ve özgürlüğünü kalemi ve gazetesi Halkın Sesi ile savunduğunu kaydeden Bayar, “ Milli Mücadelemizin meşalesini ateşledi” dedi.



Rauf. R. Denktaş’ın da Dr. Küçük’ten devraldığı meşaleyi hep ileri taşıdığını, Kıbrıs Türkünün direnişinin sağlam temeller üzerine kurulması için büyük uğraş verdiğini kaydeden Bayar, dava arkadaşları olarak Anavatan’la da uyum içinde Anavatan’ın katkı ve desteğini sağladıklarını, TMT’nin kuruluşuna öncülük ettiklerini kaydetti.

Bayar, “Milli Varoluş Mücadelemizin mimar ve mühendisleri olan, tüm hayatlarını Kıbrıs Türk halkının bugünlere ulaşması için harcayan Liderlerimizi bu ölüm yıldönümlerinde rahmet, saygı, sevgi ve özlemle anarız” dedi.



