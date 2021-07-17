Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği CTP ve TDP’yi kınadı

Derneğin Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli, tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Toplumcu Demokrasi Partisini KKTC ve Dünya kamuoyu önünde alenen en sert biçimde kınıyor ve protesto ediyoruz” denildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Biz çok iyi biliyoruz ve halkımızın da bilmesini isteriz ki, aldıkları boykot kararını bağlamaya çalıştıkları nedenler göstermeliktir, gerçekle bir alâkası yoktur ve işin aslı başkadır. Rum basınınca atılan “Kıbrıslı Türkler Erdoğan’ın kendilerini yok etmeye geleceğine dair SOS veriyor” şeklindeki başlıklardan da anlaşılacağı üzere, aldıkları boykot kararı, Rum Yönetimi ile onun destekçisi uluslararası faktörler tarafından kurgulanan, “tanınma yolunda KKTC’nin tekerine çomak sokma” amaçlı planların bir parçasıdır ve dolayısıyla, her iki partinin yönetimleri Devletimiz aleyhindeki uluslararası faaliyetlerin taşeronluğunu yapmaktadırlar.”

CTP ile TDP’nin aldıkları boykot kararının kendilerini KKTC tarihine bir leke olarak kaydedeceği ve bu lekenin siyasî vebalinin altından kalkamayacakları savunulan açıklamada, şöyle denildi:

“Cefakâr Kıbrıs Türk Halkı, günü geldiğinde bu lekenin siyasî ceremesini kendilerine ödetecektir. Yel kayadan bir şey koparmaz. Boykot kararını al(dırt)anlar bilsin ki, aldı(rdı)kları boykot kararıyla ne Kıbrıs Türk Halkının şanlı geçmişine; ne Kıbrıs Türkleri ile Anavatan arasındaki gönül bağına, kardeşliğe, işbirliğine ve dayanışmaya; ne Anavatanın gücüne ve hamiyetperverliğine; ve ne de Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya nezdindeki onurlu duruşuna ve saygınlığına bir toz zerresi kadar dahi zarar vermeleri mümkün değildir. Bundan tek zarar görecek olan kendileridir.”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği açıklamasında, CTP ile TDP’nin, Türkiye'nin desteği ve koruması altında varlığını bağımsız bir devlet olarak taçlandıran Kıbrıs Türk halkının onurlu Meclisinden de istifa etmeleri gerektiği savunuldu.