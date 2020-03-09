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Kıbrıs'taki ailesi ve sevenleri de yasa boğuldu

Kıbrıs'taki ailesi ve sevenleri de yasa boğuldu

09 Mart 2020 Pazartesi 22:11
Kıbrıs'taki ailesi ve sevenleri de yasa boğuldu
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Ergün YAHAT

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Londra’da Kıbrıslı bir Türk ailenin kızı olan 25 yaşındaki Talia Tosun yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Akut Lenfoblastik Lösemi teşhisi konulan Talia Tosun, dün akşam hayatını kaybetti. Talia için sosyal medyada açılan sayfadan tedavi sürecini paylaşan ailesi, genç kızın acı kayıp haberini duyurdu. Yapılan açıklamada Talia’nın aylardır devam tedavilere rağmen dün akşam yaşamını yitirdiği haberi paylaşıldı.

Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk Talia Tosun için kısa süre önce ülkemizde yardım kampanyası da başlatılmıştı.

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Son Güncelleme: 09.03.2020 23:49
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