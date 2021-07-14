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14 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
14 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
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"Kıbrıs'ta Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi Ağ Oluşturma Çalıştayı" düzenlendi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen; Mağusa Suriçi Derneği (MASDER), AKTI Proje Merkezi (AKTI) ile Mağusa  Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) tarafından yürütülen proje kapsamında düzenlenen çalıştayda, Kıbrıs'ta sektörün gelişimine yönelik politika yapıcıların hareketliliğini artırmak için Kıbrıs'tan ve yurtdışından sosyal ve çevresel ekonominin kilit paydaşlarını bir araya getirildi.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:45
"Kıbrıs'ta Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi Ağ Oluşturma Çalıştayı" düzenlendi

Proje yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, çalıştayda  ekonomik faaliyetlerde sosyal girişimciliğin potansiyelinin yanı sıra, özellikle istihdam edilebilirliği artırma ve hassas grupların işe entegrasyonunu destekleme bağlamında Kıbrıs için sosyal, çevresel ve ekonomik faydaları vurguladı.
Açılış konuşmacılarının sunumlarından ve çalıştay tartışmalarından yola çıkarak Kıbrıs'ta sosyal ekonominin gelişimi için destekleyici bir çerçeve oluşturmak adına aşağıdaki temel öneriler sunuldu:
“Sürdürülebilir, kapsayıcı, sağlıklı ve yeşil bir gelecek için önemli bir itici güç olan sosyal ekonominin önemi ve faydalarını vurgulamak için ulusal bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmesi
Okul eğitiminin her düzeyinde sosyal ve çevresel girişimciliğe teşvik ederek, gelecek nesiller arasında pozitif bir sosyal girişimcilik kültürü oluşturulması
Sosyal ekonominin gelişimine teşvik oluşturmak için şirketlere vergi muafiyeti gibi cazip teklifler sağlanması
Sosyal ekonomiye geçiş yapmak isteyen mevcut ve yeni sosyal ve çevresel işletmelere  yerel kurumlar ve AB fonlarından kolayca erişebilecekleri hibe ve sübvansiyonlar sağlanması
Girişimlerin başlaması ve büyümesine destek olmak için yenilikçi ve çözüm odaklı tohum finansmanı fırsatları yaratılması 
Yeni sosyal girişimcilik yasasına sosyal işletmeler için basitleştirilmiş ihale prosedürleri ve raporlama yükümlülükleri dahil edilmesi 
Genç nesil girişimcilerin Döngüsel Ekonomi prensiplerinden ortaya çıkan yeni iş modelleri konusunda eğitilmesi
Tüketiciler arasında sosyal ekonomi ürünleri ve hizmetlerinin farkındalık ve görünürlük kazanması adına sosyal işletmeler için tanınabilir sertifika/etiket oluşturulması

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Göçmenler ve sığınmacılara yeşil iş konusunda kendi işlerine entegre edebilecekleri eğitimler sağlayarak sosyal ve dayanışma ekonomisine teşvik edilmesi 
İşsiz ve hassas sosyal gruplardaki gençleri  eğitsel/akademik konularında, ayrıca sosyal ve ekolojik sürdürülebilirlik ve yeşil döngüsel ekonomi için önemli olan meslekler konusunda da eğitilmesi 
Kıbrıs bağlamında mevcut sosyal ve çevresel ihtiyaçlar ve zorluklar hakkında eğitim programları düzenlenmesi 
Sosyal girişimlerin COVID-19 pandemi etkileriyle mücadele ve iyileşme yolunda nasıl çözümler bulunabileceği konusunda pratik rehberler sağlanması 
Sosyal girişimlerin geliştirilmesi ve uygulanabilirliği için Kıbrıs’taki kuruluşlar, yerel kurumlar ve özel sektör arasında ortaklık ve işbirliğine teşvik edilmesi”.
Önerileri daha fazla tartışmak amacıyla  “Let’s Go Social” adlı bir podcast serisi de oluşturuldu. 
Bu seri, sosyal girişimciliğin Kıbrıs'ta gelişmesi için toplu olarak daha uygun bir ortam yaratmanın yollarına ilişkin bilgi, deneyim ve fikirlerini paylaşmak üzere çeşitli çalışma alanlarından konuk konuşmacıların davet edildiği 5 bölümden oluşuyor. Podcast bölümleri, projenin web sitesi (www.gosocialcy.eu) ve YouTube kanalının yanı sıra Spotify'da İngilizce ve Türkçe olarak mevcuttur.


PROJE KAPANIŞ TÖRENİ CUMA GÜNÜ…
8 Ağustos 2021’de bitecek olan Go Social projesinin kapanış töreni 16 Temmuz  Cuma günü saat 16:30'da Naci Talat Vakfı’nda gerçekleştirilecek.

 

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Son Güncelleme: 14.07.2021 14:31
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