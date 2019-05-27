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Kıbrıs'ta ilk kez gerçekleştirilen kalp nakliyle sağlığına kavuşan Çelik taburcu oldu

Kıbrıs'ta ilk kez gerçekleştirilen kalp nakliyle sağlığına kavuşan Çelik taburcu oldu

27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:13
Kıbrıs'ta ilk kez gerçekleştirilen kalp nakliyle sağlığına kavuşan Çelik taburcu oldu

ÇELİK: “ARTIK HAYATTAN BEKLENTİM VAR. UMUDUM VAR. YAPACAKLARIM VAR”
“BAĞIŞIN NE KADAR DEĞERLİ BİR ŞEY OLDUĞUNU EN İYİ BİLENLERDENİM. BEN DE ORGANLARIMI BAĞIŞLAYACAĞIM”

Kıbrıs'ta ilk kez gerçekleştirilen kalp nakliyle sağlığına kavuşan 49 yaşındaki Veli Çelik bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden taburcu oldu. 
Yaklaşık bir buçuk aydan sonra hastaneden taburcu olan Çelik, nakil öncesinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayattan umudunu kestiğini söyledi, “Artık umudum var, yapacaklarım var” dedi.
Antalya Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji ekiplerinin işbirliğinde gerçekleştirilen ve Veli Çelik’in sağlığa kavuştuğu operasyon hakkında bugün yine basına açıklama yapıldı. 
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji bölümünde düzenlenen, kalp nakil ekibinin ve hastane yetkililerinin de katıldığı basın toplantısında Başhekim Dr. Adil Özyılkan, Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefi Op. Dr. Ozan Emiroğlu, Kalp Nakil Sorumlusu Op. Dr. Hasan Birtan, Kardiyoloji Uzmanları Doç. Dr. Osman Beton ve Dr. Eser Varış kısa birer konuşma yaptı. Çelik de hastanede geçirdiği yaklaşık bir buçuk aylık süreçle ilgili konuştu, nakil öncesinde ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.
Başhekim Dr. Özyılkan, kalp naklini, “Kıbrıs Türk tıbbı için dönüm noktası” olarak niteleyerek, “Kalp naklinin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılmasından gurur duyuyoruz” dedi.
Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefi Dr. Emiroğlu, “Lefkoşa Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi’nde 17 Nisan’da gerçekleşen ilk kalp nakliyle bundan böyle hastanemizde kalp nakillerinin kolaylıkla yapılabileceğini gördük. Bu sürece gelinmesinde birçok kişinin emeği var. Hepsine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Kalp Nakil Sorumlusu Dr. Birtan, “Adada ilk kez yapılan kalp nakli, Kıbrıslı Türklerin imkan verildiğinde neler başarabileceğinin güzel bir göstergesi oldu. Umarım bu başarı eğitime, diğer alanlara hatta siyasete de örnek olur” dedi. 

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Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Osman Beton, KKTC’de 40’a yakın hastanın kalp nakli beklediğini kaydederek, “Bu hastaların çoğu genç. Veli Çelik bu hastalar için umut oldu” şeklinde konuştu.
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Eser Varış, “Kanser korkutan bir hastalık ama kalp yetmezliği de kanser kadar kötü seyreden, hastanın yaşam kalitesini bozan kronik bir hastalık. Başkalarının umutsuzluğu bazı hastalara umut olabilir. Organ bağışı önemli” dedi.
KKTC’de ilk kalp naklinin yapıldığı kişi olan Veli Çelik de basın toplantısında söz aldı.
Yaşadıklarını anlatırken zaman zaman duygulanan Çelik, doktorlara ve hemşirelere teşekkür etti.
Nakil öncesini, “Umudunu kesmiş, hayattan beklentisi olmayan, zamanının dolmasını bekleyen biriydim” diyerek aktaran Çelik, “Kalp nakliyle hayatım değişti. Yaşama isteğim geri geldi. Kendimi sağlıklı, canlı, kanlı, dinç hissediyorum. Artık hayattan beklentim var. Umudum var. Yapacaklarım var” dedi.
Çelik, “Bağışın ne kadar değerli bir şey olduğunu en iyi bilenlerdenim. Ben de organlarımı bağışlayacağım” şeklinde konuştu. 
Veli Çelik’in sağlıkla ilgili yakın takibi 6 ay sürecek. Çelik, bu süreyi evinde dinlenerek geçirecek.
 

Son Güncelleme: 27.05.2019 15:38
Anahtar Kelimeler:
Veli ÇelikKalpAmeliyatLefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
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