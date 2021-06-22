Kıbrıs'ta da görev yapmış hukukçu Dr. Christian Heinze hayatını kaybetti

“Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi”nin Alman Başkanı Ernst Forsthoff’un, 1962-1963 yılları arasında yardımcısı olarak görev yapan ve Kıbrıs sorununa ilişkin çok sayıda çalışması bulunan Dr. Christian Heinze hayatını kaybetti.
1930 doğumlu olan Heinze’nin 91 yaşındayken, geçen hafta vefat ettiği öğrenildi.
Dr. Christian Heinze, adadan ayrıldıktan sonra da Kıbrıs konusuyla ilgilenmeyi sürdürdü ve bu alanda kitaplar ve makaleler kaleme aldı.
Kitap ve makalelerinde, “Kıbrıs sorununun Kıbrıslı Rumların adanın tümüne egemen olma çabasından ve Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak görmelerinden kaynaklandığını” ifade eden Christian Heinze, sorunun, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası toplumun “Kıbrıs Türk Devleti”nin varlığını kabul etmesiyle çözülebileceğini savunuyordu.