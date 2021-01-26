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Kıbrıs şiddetli depremler geçirebilir

İnşaat Mühendisleri Odası(İMO), Kıbrıs’ın son iki depremden çok daha şiddetli depremler geçirebileceği uyarısında bulundu.

26 Ocak 2021 Salı 15:45
Kıbrıs şiddetli depremler geçirebilir
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İMO Deprem Komitesi, üssü Beyarmudu ve Antalya’da olan son iki depremin şiddetinin hissedilmesiyle ilgili yaptığı anket ve tarihsel deprem verilerini kullanarak hazırladığı raporu açıkladı.

İMO Başkanı Gürkan Yağcıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Deprem Komitesi tarafından deprem şiddetiyle ilgili bin 500 kişiyle yapılan anket ve tarihsel deprem verileri incelenerek rapor hazırlandığını kaydetti.

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Yağcıoğlu, raporda “tarihsel veriler ve ülkemiz deprem ivme değerleri incelendiğinde olası muhtemel depremlerin gerçekleşen son iki depremden çok daha şiddetli olabilme ihtimali yüksek” olduğu sonucunun çıkarıldığını belirtti.

Ankette görüleceği üzere depremin merkez üssünden uzak olmasına rağmen adanın tamamında hissedilmesinin nedeninin bölgelerin Kıbrıs yayına yakın olması ve zemin şartlarıyla alakalı olduğunu kaydeden Yağcıoğlu, “Dolayısıyla tüm veriler ve rapor değerlendirildiği zaman çıkarılacak sonuç ise ülkemizin deprem kuşağında olduğu gerçeğini bilerek daha büyük depremlere de hazırlıklı olmamız gerektiğidir” dedi.

Yapılarla ilgili projelerin deprem yönetmenliğin ve ilgili tüm mevzuatlara uygunluğunun denetlendiğini kaydeden Yağcıoğlu, yapıların tasarıma uygun yapılıp yapılmadığının denetlenmesinin de çok önemli olduğunu, bunun zorunlu hale getirilmesinin gerektiğini vurguladı.


 

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Son Güncelleme: 26.01.2021 16:57
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Deprem
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