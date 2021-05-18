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Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği Buğday Camii’nin Kültür ve Sanat Merkezi olarak devam etmesini istedi

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği (KSYB), Buğday Camii’nin ibadete açılmasını eleştirerek, “kültür ve sanat merkezi olarak işlevini sürdürmeye devam etmesini” talep etti.

18 Mayıs 2021 Salı 11:45
Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği Buğday Camii’nin Kültür ve Sanat Merkezi olarak devam etmesini istedi
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Konuyla ilgili KSYB’den yapılan yazılı açıklamada, Buğday Camii’nin en kısa zamanda, daha ciddi bir kültür yönetimiyle, kültür ve sanat merkezi olarak işlevini sürdürmeye devam etmesi istendi.
“Sayın Ersin Tatar, Buğday Camii (St. Peter & Paul Katedrali) olarak bilinen ve çok uzun zamandır kültür-sanat merkezi olarak kullanılan, önemli kültürel miraslarımızdan olan bir mekânı, içinde bayram namazı kılarak yeniden Sinan Paşa Camii olarak ibadete açmıştır. Kıbrıslı Türklerin laiklik güzergâhında yaşadığı tarihsel süreci anti-laik bir adrese yönlendirme çabası içeren bu uygulamayı kaygı verici bir siyasi hamle olarak algılıyor, olayı her açıdan kınıyoruz” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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“Kültürel ve sanatsal etkinliklerin yapılmasına yeterince değer vermeyen bir kent yönetimi ve kültür-sanat politikası olmayan bir siyasi yönetim anlayışının üst kültür yaşamını kısırlaştıran kayıtsızlığı ortadayken ilk akla gelenin ibadet ihtiyacının karşılanması olması Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği olarak bizlerin elbette ki haklı tepkisini de gündeme getirecektir” 
 

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Son Güncelleme: 18.05.2021 11:52
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