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Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin Öğretmenler Günü mesajı

24 Kasım 2021 Çarşamba 19:30
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin Öğretmenler Günü mesajı

Öğretmenler günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, 24 Kasım’ın, öğretmenlerin değerlerini daha iyi anlamak için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

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Savaşan mesajında, “salgın sürecinde eğitimin aksatılmaması için özveri ile çalışan bütün öğretmenlerimize minnettarız”  dedi. 

Bu günün Millet Mektepleri'nin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik ünvanının verildiği müstesna bir gün olduğuna dikkat çeken Savaşan, “öğretmenlik mesleğine kendini adayarak, istikbalimizin teminatı olan genç nesillerimizin yolunu aydınlatan, yıllarca ülkemizin her köşesinde hiç bir şekilde yılmadan, yorulmadan bu kutsal görevi yerine getiren ve özveriyle çalışan bütün öğretmenlerimizin, öğretmen adayı öğrencilerimizin ve bilimin ışığında çağdaş bir dünya için çalışan ve daima ileriyi hedefleyen üniversitelerimizdeki öğretim üyesi ve görevlilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyoruz. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş kıymetli öğretmenlerimizi de rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı

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Son Güncelleme: 24.11.2021 19:40
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