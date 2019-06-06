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Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nden sağlık turistleri ve hastalara ziyaret

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nden sağlık turistleri ve hastalara ziyaret

06 Haziran 2019 Perşembe 05:54
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nden sağlık turistleri ve hastalara ziyaret

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi heyeti, sağlık turistleri ve hastalara Ramazan Bayramı ziyaretinde bulundu.

Konsey’den yapılan açıklamaya göre, Konsey Başkanı Ahmet Savaşan, Yönetim Kurulu üyeleri, Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Hayat İzel, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu ve Özgü Bayraktar’ın yaptığı ziyaretlerde, sağlık turistleri ile hastalara hediyeler de verildi.

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Bayramlarda dostluk ve yardımlaşma, birlik ve beraberlik gibi güzel duyguların yaşandığını belirten Savaşan, “bayramlarımız, bizi biz yapan ve kardeşçe bir arada yaşamamızı sağlayan ortak değerlerimizdir. Akraba, dost ve arkadaşların bir araya gelmesini sağlayarak özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan bayramlar, sevgi ve hoşgörü duygularını güçlendirerek, sevinç ve mutluluğu yaşadığımız özel günlerdir. Bu bayramda da annelerimiz, babalarımız, akrabalarımız ve dostlarımızın yanı sıra yetimleri, öksüzleri, hastaları, şehit yakınlarını, şehit çocuklarını ziyaret edelim, onların da bayram sevincine ve mutluluklarına ortak olalım. Muhtaçları, düşkünleri, yaşlıları koruyup gözetmeyi, onlara da yardım elimizi uzatmayı ihmal etmeyelim” dedi.

Görevlerinin, sağlık turistlerine uluslararası standartlarda ve en iyi koşullarda sağlık hizmeti seçenekleri sunmak ve Kuzey Kıbrıs’da bulundukları sürece kendilerini yalnız hissettirmemek olduğunu dile getiren Savaşan, “doktorlarımız, hemşirelerimiz ve bütün sağlık çalışanlarımızla birlikte ortak amacımız sizleri en kısa sürede iyleştirerek sevdiklerinize mutlu bir şekilde kavuşturmaktır. Sizlerin ve bu vesileyle de halkımız ile bütün Müslümanların mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 06.06.2019 09:01
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi
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