Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nden sağlık turistleri ve hastalara ziyaret

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi heyeti, sağlık turistleri ve hastalara Ramazan Bayramı ziyaretinde bulundu.
Konsey’den yapılan açıklamaya göre, Konsey Başkanı Ahmet Savaşan, Yönetim Kurulu üyeleri, Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Hayat İzel, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu ve Özgü Bayraktar’ın yaptığı ziyaretlerde, sağlık turistleri ile hastalara hediyeler de verildi.
Görevlerinin, sağlık turistlerine uluslararası standartlarda ve en iyi koşullarda sağlık hizmeti seçenekleri sunmak ve Kuzey Kıbrıs’da bulundukları sürece kendilerini yalnız hissettirmemek olduğunu dile getiren Savaşan, “doktorlarımız, hemşirelerimiz ve bütün sağlık çalışanlarımızla birlikte ortak amacımız sizleri en kısa sürede iyleştirerek sevdiklerinize mutlu bir şekilde kavuşturmaktır. Sizlerin ve bu vesileyle de halkımız ile bütün Müslümanların mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.