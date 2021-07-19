Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nden 20 Temmuz mesajı

Savaşan yayınladığını mesajda Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin de kararlı desteği ile geleceğe emin adımlarla yürümekte olduğunu, KKTC’de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği mesajların Kıbrıs Türk halkının tarihi yürüyüşünü başarı ile gerçekleştireceğinin güvencesi olduğunu belirtti.

Kıbrıs Rum ve Yunanistan’ın Kıbrıslı Türkleri tamamen Rum hakimiyetinde olacak bir federal devlet içinde eritme ve adayı böylece Elenleştirme projesini yürürlükte tuttuğunu belirten Savaşan, “Rum tarafı, Eski Cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat ile Mustafa Akıncı’nın çözüm bulma kararlılıklarını bu şekilde boşa çıkarmıştır. Buna göre Kıbrıs Türk tarafı olarak bizim yeni arayışlara girmemizi zorunlu hale getirmiştir” dedi.

Savaşan ülkede muhalefetin de iki devletli çözüme destek vermesi gerektiğini söyledi.