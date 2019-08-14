Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi yaşlı hasta ve sağlık turistlerini ziyaret ederek bayramlaştı

Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ahmet Savaşan, Yönetim Kurulu üyeleri, Özel Hastaneler Birliği Başkanı Hayat İzel, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Prof. Dr. Mesut Yalvaç ve Özgü Bayraktar ile birlikte Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi başta olmak üzere, ülkede bulunan çeşitli hastaneleri ziyaret ederek, yaşlıların, hastaların ve çocukların bayramını kutladı.

Savaşan ziyarette yaptığı konuşmada, toplumu bir arada tutan, birlik, beraberlik ve yakınlığın en üst derecede hissedildiği dini bayramların başında, Kurban Bayramı’nın geldiğini, Kıbrıs Türk halkının “bereket büyüklerle beraberdir” ilkesini benimseyen bir kültüre sahip olduğuna dikkat çektiği belirtildi.Kaynaşmak, paylaşmak, affetmek ve yardımlaşmak için en güzel vesilelerden biri olan bir bayram gününde gerek ülkedeki hastalar, yaşlılar ve çocuklar, gerek şifa bulmak için KKTC’ye gelen sağlık turistleri ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Savaşan, bütün Müslüman aleminin Kurban Bayramı’nı da kutladı.