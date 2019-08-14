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Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi yaşlı hasta ve sağlık turistlerini ziyaret ederek bayramlaştı

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan ile Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramı nedeniyle, yaşlıları, hastaları ve ülkede bulunan sağlık turistlerini ziyaret ederek bayramlaştı.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi yaşlı hasta ve sağlık turistlerini ziyaret ederek bayramlaştı

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan ile Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramı nedeniyle, yaşlıları, hastaları ve ülkede bulunan sağlık turistlerini ziyaret ederek bayramlaştı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:26
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi yaşlı hasta ve sağlık turistlerini ziyaret ederek bayramlaştı

Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ahmet Savaşan, Yönetim Kurulu üyeleri, Özel Hastaneler Birliği Başkanı  Hayat İzel, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı  Remzi Gardiyanoğlu, Prof. Dr. Mesut Yalvaç ve Özgü Bayraktar ile birlikte Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi başta olmak üzere, ülkede bulunan çeşitli hastaneleri ziyaret ederek, yaşlıların, hastaların ve çocukların bayramını kutladı.

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Savaşan ziyarette yaptığı konuşmada, toplumu bir arada tutan, birlik, beraberlik ve yakınlığın en üst derecede hissedildiği dini bayramların başında, Kurban Bayramı’nın geldiğini, Kıbrıs Türk halkının “bereket büyüklerle beraberdir” ilkesini benimseyen bir kültüre sahip olduğuna dikkat çektiği belirtildi.
 
Kaynaşmak, paylaşmak, affetmek ve yardımlaşmak için en güzel vesilelerden biri olan bir bayram gününde gerek ülkedeki hastalar, yaşlılar ve çocuklar, gerek  şifa bulmak için KKTC’ye gelen sağlık turistleri ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Savaşan, bütün Müslüman aleminin  Kurban Bayramı’nı da kutladı. 

Son Güncelleme: 14.08.2019 13:30
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