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Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan: “Sorunlar Diyalog ve Makul Yaklaşımlarla Çözümlenebilir”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, bugünlerde yaşadığımız olayların insanlığa, hem barışın, hem sağlığın, hem de turizmin değerini bir kez daha kanıtladığını belirtti.

02 Eylül 2020 Çarşamba 10:38
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan: “Sorunlar Diyalog ve Makul Yaklaşımlarla Çözümlenebilir”
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Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, bugünlerde yaşadığımız olayların insanlığa, hem barışın, hem sağlığın, hem de turizmin değerini bir kez daha kanıtladığını belirtti.

Savaşan, yaşanan sorunların, herkesin hakkını koruyan makul yaklaşımlarla aşılabileceğini hatırlattığını kaydetti.

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Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda,  “Son aylarda Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Kıbrıs Türk Halkı’nın haklarını görmezden gelerek giderek tırmandırılan ve kaçınılmaz olarak tehlikeli bir hal alan gerginlik bize savaşın yıkıcılığını bir kez daha hatırlattı” ifadelerini kullandı.

Savaşan, şöyle devam etti:

“Turizm barış ve dostluk demektir. Turizm olabilmesi için bölgemizde huzur ve güvenin sağlanması kaçınılmazdır. Covid-19 virüsünü yenebilmek ve sağlığımıza kavuşabilmek için de barışa ve işbirliğine ihtiyaç vardır. Barış, sağlık ve turizmin insanlık için ne kadar önemli olduğu, Covid-19 salgını ve Doğu Akdeniz’deki gerginlik ile bir kez daha ortaya çıkmıştır”

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Son Güncelleme: 02.09.2020 10:43
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan
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