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“Kıbrıs Öykülerini Büyükler Anlatıyor, Gençler Yazıyor” Telsim kısa öykü yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde gerçekleştirilen “Kıbrıs Öykülerini Büyükler Anlatıyor, Gençler Yazıyor” konulu ortaokul ve liselerarası kısa öykü yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.

16 Haziran 2021 Çarşamba 17:30
“Kıbrıs Öykülerini Büyükler Anlatıyor, Gençler Yazıyor” Telsim kısa öykü yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde gerçekleştirilen “Kıbrıs Öykülerini Büyükler Anlatıyor, Gençler Yazıyor” konulu ortaokul ve liselerarası kısa öykü yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda gerçekleşen törene, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, bakanlık bürokratları, jüri ile dereceye giren öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri katıldı. 

Dereceye giren öğrencilere, kazandıkları ödüllerin yanında jüride yer alan Eralp Adanır’ın “Zat’ı Mühterem’in Mektupları”, Kemal B. Caymaz’ın “Safir – Müjdelenen Zaman” ve Şevket Öznur’un “Kıbrıs Efsaneleri” adlı kitabı hediye edildi.  

AMCAOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu törende yaptığı konuşmada, bakanlığın atacağı her adımda Telsim’in destek verdiğini belirterek, Telsim ailesine eğitime ve ülke gençliğine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Düzenlenen yarışmayla çocukların büyüklerinin duygularını içeren ifadeleri kaleme almalarının da kendileri için ayrı bir önem taşıdığına dikkat çeken Amcaoğlu, “Geçmişini bilmeyenlerin, geleceğini şekillendirme ve planlama gibi şansının olamayacağı hep söylenir ancak bugün bunun bu şekilde olmadığının bir kanıtıdır” ifadelerini kullandı, bu eserler ile geçmişle ilgilerini kesmediklerini gösterdiklerini söyledi.

Öğrencilerin kaleme aldığı eserlerle geçmişe uzanabilme şansı yakaladıklarını da dile getiren Amcaoğlu, pandemiye rağmen yarışma süresince öğrencilere destek veren ailelere ve öğretmenlere de teşekkür etti.

Öğretmenlerin her türlü koşula rağmen pandemi döneminde en çok sorumluluk yüklenen ve özveri gösteren kesim olduğuna da vurgu yapan Amcaoğlu, konuşmasının sonunda, yarışmaya katılan, ödül alan tüm öğrencileri tebrik ederken, çocuklara desteklerini esirgemeyen ailelere, öğretmenlere ve okul yöneticilerine de teşekkür etti.

TANPINAR

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da, Telsim ailesi olarak böylesine değerli bir çalışmanın sonucunu ilan etmek ve ödüllerini dağıtmak üzere bir araya gelmekten heyecan duyduklarını aktardı. Bakanlıkla birlikte düzenledikleri Telsim Kısa Öykü Yarışması’nı düzenlemenin gururunu da yaşadıklarını ifade eden Tanpınar, yarışmaya katılan tüm öğrencileri ve onları cesaretlendiren öğretmen ve velileri tebrik etti.

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Tanpınar, çok zor bir salgın dönemini göğüslediklerini ve özellikle bu zor dönemi, çocukların ve gençlerin büyük sabrı ve ailelerinin de desteğiyle hep birlikte atlattıklarını ifade ederek, “Yarışma sürecinde çocuklarımızın ve gençlerimizin, büyüklerinden dinledikleri hikayeleri öyküleştirmelerini amaçladık” dedi.

Ortaya çıkan sonucun çok heyecan verici olduğunu dile getiren Tanpınar, “Jüri üyeleri olarak katılımcıların öykülerini okurken, çok etkilendik ve aynı zamanda umutlandık. Bir toplumun ayakta durabilmesinin olmazsa olmaz koşulu bellektir. Belleğimizi ne kadar sağlıklı bir şekilde doldurur, muhafaza eder ve bir sonraki nesillere sağlıklı bir şekilde iletebilirsek, toplumlar daha güçlü bir yapıya sahip olabilir” ifadelerini kullandı.

Katılımcıların, toplumsal mücadeleye tanıklık eden büyüklerinin anılarını kaleme almasından dolayı çok mutlu olduklarının altını çizen Tanpınar, toplumsal belleğe olan katkılarından dolayı tüm katılımcıları kutladı.

Katılımcıların ailelerini ve öğretmenlerini de tebrik eden Tanpınar, “Siz çocuklarımızın ve gençlerimizin, bu yarışmaya katılmasında büyük rol oynayan, sizleri bu kadar güzel yetiştiren aile ve öğretmenlerinizi yürekten tebrik ediyorum” dedi. 

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri, jüri üyelerine ise teşekkür belgeleri takdim edildi.

ÖDÜLLER

İlk kez düzenlenen “Kıbrıs Öykülerini Büyükler Anlatıyor, Gençler Yazıyor” konulu kısa öykü yarışmasında ortaokul kategorisinde dereceye girenler:

1.“Özgürlüğe Yolculuk ” adlı eseriyle Yakın Doğu Koleji’nden Defne Solyalı. 2.“Portakal Çiçeği” adlı eseriyle Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden Aslı Lara Keskin. 3.“Alektora’dan Yeşilyurt’a Uzanan Bir Hayat Hikayesi” adlı eseriyle Türk Maarif Koleji’nden Zeki Zekican.

Liselerarası kısa öykü kategorisinde dereceye girenler:

1.“Son Pişmanlık” adlı eseriyle Türk Maarif Koleji’nden Ceylan Semerci. 2. “Meyus Bir Son” adlı eseriyle Türk Maarif Koleji’nden Neril Ener. 3.“Unutulmayan Acılar” adlı eseriyle Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’nden Mehmet Baykara. 3. “Pennanın Tükenmez Gücü” adlı eseriyle Lefkoşa Türk Lisesi’nden Kardelen Andaş.”

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Son Güncelleme: 16.06.2021 18:18
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