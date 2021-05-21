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Kıbrıs önemli bir ismi daha kaybetti

  Kıbrıs Türk gölge oyunu sanatçısı, yazar, filatelist, emekli öğretmen Mehmet Ertuğ, hayatını kaybetti.

21 Mayıs 2021 Cuma 12:30
Kıbrıs önemli bir ismi daha kaybetti
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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Osman Ertuğ’un abisi olan  Mehmet Ertuğ, tedavi görmekte olduğu YDÜ Hastanesinde bu sabah yaşamını yitirdi.

Osman Ertuğ’dan alınan bilgiye göre, Mehmet Ertuğ, yarın saat 12.00’de Lefkoşa Mezarlığı’nda pandemi önlemleri çerçevesinde yakın ailesinin katılacağı cenaze töreniyle, son yolculuğuna uğurlanacak.

MEHMET ERTUĞ KİMDİR?

1939 yılında Kıbrıs Yiğitler köyünde doğdu. 5-6 yaşlarındayken köylerine Karagözcüler geldi. Karagözcüler Ali Ağa’nın kahvehanesinde oyunlarını sergiledi. Karagözcülerden en meşhuru Molla Hasan’dı. Molla Hasan’dan gördüklerini taklit etti ve gölge oyununu öğrenmeye başladı.

Namık Kemal Lisesi’nde Türkçe öğretmenliği yaptı. Bu dönemde okul müdürününü talebi üzerine “Karagöz ve Hacivat” oyununu öğrencilerle tiyatro olarak sergiledi.

Gösterinin çok beğenilmesi üzerine, Karagöz ve Hacivat’ın suretlerini temin etti ve gölge oyunculuğuna başladı.

2002-2012 yıllarında Lefkoşa Büyükhan’da Karagöz ve Hacivat oyunlarını halkla buluşturdu. 

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ESERLERİ:

1.Geleneksel Kıbrıs Türk Tiyatrosu
2.Anılar ve Alıntılarla Kıbrıs Türk Seyirlik Oyunları
3.Felesof (Nejmi Sagib Bodamyalızade)
 

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Son Güncelleme: 21.05.2021 12:58
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ertuğ
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