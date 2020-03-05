KIBRIS MANŞET’in haberinden sonra Limanlar Dairesi açıklama yaptı...

“MAHKEME KARARI DOĞRULTUSUNDA GEMİ 9 MART’A KADAR GAZİMAĞUSA LİMANI’NDA BAĞLI KALACAK”

Limanlar Dairesi Müdürlüğü, Togo bayraklı “POHNEIX S” adlı geminin verdiği sertifikaların sahte çıkması üzerine konunun mahkemeye intikal ettiği, alınan karar doğrultusunda da söz konusu geminin 9 Mart pazartesi gününe kadar Gazimağusa Limanı’nda bağlı kalacağını açıkladı.

Geminin şu anda Gazimağusa Limanında karşı kayalarda demirletilmiş vaziyette bekletildiği, herhangi bir boşaltım veya yükleme olmaması için rıhtıma yaklaşmasına izin verilmediği belirtilen açıklamada, Limanlar Dairesinin geminin gerçek kimliği ile ilgili araştırmalarının devam ettiği kaydedildi.

Limanlar Dairesi Müdürlüğü, 23 Şubat 2020’de Gazimağusa Limanı’na demirleyen ve hakkında basında iddialar çıkan Togo bayraklı “POHNEIX S” adlı gemi ile ilgili açıklamada bulundu.

Geminin deklere ettiği Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) numarasının batık olan başka gemiye ait çıktığı kaydedilen açıklamada, geminin vermiş olduğu sertifikaların sahte olup aynı sahte Imo numarası kullanıldığı ifade edildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Limanlar Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Beyan etmiş olduğu bayrak yetkilerinden tüm sertifikaların sahte olduğu teyit edilmiştir. Ayrıca beyan edilen bayrak yetkilerinden tüm sertifikaların da sahte olduğu teyit edildiği bildirildi.

Gemi Zonguldak Limanından kalkmış olduğunu ‘Liman Çıkış Belgesi’ ile beyan etmiştir. Yapılan araştırma sonucu geminin Zonguldak limanına gitmediği ve liman çıkış belgesinin sahte olduğu belirlenmiştir. Zonguldak Liman Başkanlığı geminin Zonguldak Limanına giriş yapmadığını teyit etmiştir.



Geminin asıl isminin LADY MARİA ve IMO no’sunun 8500070 olduğunu kontrol sırasındaki bulgular ile Kaptan ve 2. Kaptanın itirafıyla anlaşılmıştır.Geminin baş tarafındaki orijinal isimlerin boya ile boyanarak saklanmaya çalışılmasına rağmen, orijinal isim yarı okunur vaziyettedir.Geminin baş tarafında bulunan geminin daha önceki kayıtlı ismi olan MİRABELLE ismi halen kabartma yazı ile durmaktadır. Geminin Köprü üstünde yapılan kontrollerde LADY MARIA gemisine ait olan eski evraklar tespit edilmiştir.25 Şubat 2020 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesi, söz konusu geminin 9 Mart 2020 tarihine kadar Gazimağusa Limanı’nda bağlanmasına hükmetmiştir.Gemi şu anda Gazimağusa Limanında karşı kayalada demirletilmiş vaziyette bekletilmekte olup herhangi bir boşaltım veya yükleme olmaması için rıhtıma yaklaşmasına izin verilmemektedir.Limanlar Dairesinin geminin gerçek kimliği ile ilgili araştırmaları devam etmektedir.”