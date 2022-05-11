Kıbrıs Manşet’e ait İnternet Sayfasında Yapılacak Yayın

“İşbu beyan 9.9.2019 tarihinde Levent Özadam’ın köşesinde yayınlanan “İsmi Niye Açıklanmıyor?” başlıklı yazıda ve yine aynı tarihte manşetde verilen ‘Adımı Niye Açıklamadı?’ başlığı ile yayınlanmış yazılar ile ilgili olarak yapılmaktadır. Bahsi geçen yayınlarda Zeki Çeler ile yapılan röportaj içeriğinde Zeki Çeler tarafından Can Sarvan aleyhine itham edici, gerçekleri yansıtmayan ve mesleki itibarını rencide edici ifadeler kullanılmış olup bu yayından dolayı özür diler ve bu tekzip beyanını yayınlarız. Levent Özadam ve Ziya Emir”

Koşul: Mahkeme huzurunda beyan edilmek üzere; Davalılar Kıbrıs Manşet Gazetesi’nin internet versiyonunda yayınlanmış https://www.kibrismanset.com/dilenci-durumuna-dustuk-makale,1482.html linkini ve Zeki Çeler’le Levent Özadam’ın yaptığı röportajın bulunduğu https://www.kibrismanset.com/guncel/adimi-niye-aciklamadi-h254759.html linki yayından kaldırılmayı kabul eder. Davalılar davacı Can Sarvan hakkında benzeri yayınlar yapmamayı ve/veya sözler sarf etmemeyi ve/veya neşretmemeyi kabul eder.

Kıbrıs Time’da Yapılacak Yayın

“İşbu beyan 9.9.2019 tarihinde Levent Özadam tarafından ‘Çeler: Adımı niye açıklamıyorlar!’ başlığı ve ‘Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Zeki Çeler hakkında isimsiz olarak yazılan yazıyı ve yapılan iddiaları KIBRIS MANŞET’e değerlendirdi” alt başlığı ile ile yayınlanmış yazılar ile ilgili olarak yapılmaktadır. Bahsi geçen yayınlarda Zeki Çeler ile yapılan röportaj içeriğinde Zeki Çeler tarafından Can Sarvan aleyhine itham edici, gerçekleri yansıtmayan ve mesleki itibarını rencide edici ifadeler kullanılmış olup bu yayından dolayı özür diler ve bu tekzip beyanını yayınlarız. Levent Özadam- Ziya Emir”

Koşul: Mahkeme huzurunda beyan edilmek üzere; Davalılar Kıbrıs Time adlı yayın organında https://www.kibristime.com/kibris/celer-adimi-niye-aciklamiyorlar-h95561.html linkindeki yazıyı ve Kıbrıs Manşet’in ilgili gazete kupürünün fotoğrafını yayından kaldırmayı kabul eder. Davalılar davacı Can Sarvan hakkında benzeri yayınlar yapmamayı ve/veya sözler sarf etmemeyi ve/veya neşretmemeyi kabul eder.