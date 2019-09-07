Kıbrıs KEMPO şampiyonası yapıldı

KKTC KEMPO savunma sporları faliyet proğramında yer Alan 30 Ağustos etkinlikleri 31 Ağustos Cumartesi günü City Mall AVM etkinlik alanında yapıldı.

Şampiyonaya anavatan TC den 10 sporcu 3 idareci ve KEMPO Savunma Sporları Federasyon Başkanı syn Halis AVŞAR ,başkan Yardımcısı Tarkan ÖZCİÇEK asbaşkan Onur İŞGÜVEN İLE Muaz TUĞCU katıldı. Açılış seremonisi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Başkan İNGENÇ konuşmasını gerçekleştirdi.

, eğitimi üst düzeyde oturmuş, saldırı ve savunmaya yönelik sistemize edilmiş bir dövüş sanatıdır. Eşit şiddette el ve ayaklarla yapılan saldırı teknikleri, pasifize etme, fırlatma ve aşağı alma; silahlı, silahsız saldırı veya savunma, ruhsal ve iyileştirmeye yönelik bir sanattır.

okullarında, sarı kuşaktan sonra bıçak ve sopaya karşı savunma teknikleri öğretilmeye başlanır. Ayrıca silahları nasıl kullanacakları da öğretilir. Bunun amacı, savunma sistemini daha iyi kavrayabilmektir. Çin ve Japon silahları kullanılır. Genelde sopa dövüşü olarak bilinen Escrima öğretilir.

İNGENÇ , sopr ülkeleri bir birbirine kaynaştıran kardeşliği pekiştiren en önemli aktivelerden bir tanesidir, dedi ayrıca KEMPO Savunma Sporları Hakkında kısaca bilgi verdi . KEMPOKEMPO

Silah eğitimi yeşil kuşakta başlar. Bazı okullarda siyah kuşaktakilerin ve üstünün kullanmasına izin verilir. Diye kısaca bilgi verdi ayrıca kktc turizm bakanı adına Müşteşar Mustafa Erişmana, KKTC Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı syn Faiz SUCUOĞLU, adına özel kalem müdürü Muhuttin ÖZSAĞLAM ve KKKTC Milli eğitim ve Kültür Bakanı syn Nazım CAVUŞOĞLU , Adına bakanlık Müdürü syn Bünyamin MERHAMETSİZ ve İskele belediye başkanı adına as başkan İldeniz ELBASAN,a ve Citymall yönetim Kuruluna ve genel Müdür syn Hasan SARI ,ya ve BRT Yönetim kurulu,na ve TC federasyona başkanı Syn Halis AVŞAR'a plaket taktiminde bulundu. Ayrıca AVŞARA'a söz verilerek AVŞAR Şampiyona ,KKTC ilk defa yapılmasın,dan duyduğu menmuniyeti dile getirdi ve ayrıca KEMPO savunma ayrıca 2020 yılında Akdeniz Cap Maçları yapmayı planladıklarını dile getirdi ve tüm sporcu hakem antrönerlere başarılar diledi şampiyona sonrasında sonuçlar açıklandı .

Şampiyon olan Muğusa İhtisas Spor Derneğine 10 set kempo elbisesi ve şampiyonluk kupası verildi , şampiyonada 2 olan ERDEM Akademi Spor Derneğine 5 kempo elbisesi ve 2. lik kupası verildi ve 3. Olan AVŞAR Spor Kulübüne 3.lük kupasu ve tüm katılımcı sporculara katılım belgesi verilerek müsabakalar sona erdi ,