banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103988
ALTIN
275.545
DOLAR
5.7053
STERLİN
7.0526
EURO
6.2536
İki kaçak mahkemeye çıkarıldı
İKİ KAÇAK MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Gazimağusa’da uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
Bariyerlere çarparak durabildi
BARİYERLERE ÇARPARAK DURABİLDİ
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI

 Kıbrıs'ın güneybatı açıklarında petrol ve doğal gaz arayacak...

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi 'Yavuz', Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu açıklarından demir alarak Kıbrıs'ın güneybatı açıklarında petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını yapmak üzere ilçeden ayrıldı.

 Kıbrıs'ın güneybatı açıklarında petrol ve doğal gaz arayacak...

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi 'Yavuz', Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu açıklarından demir alarak Kıbrıs'ın güneybatı açıklarında petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını yapmak üzere ilçeden ayrıldı.

03 Ekim 2019 Perşembe 12:10
 Kıbrıs'ın güneybatı açıklarında petrol ve doğal gaz arayacak...

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi 'Yavuz', Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu açıklarından demir alarak Kıbrıs'ın güneybatı açıklarında petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını yapmak üzere ilçeden ayrıldı.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından verilen ruhsat sahasında ilk sondajına geçen ağustos ayında başlayan Yavuz, 17 Eylül 2019 tarihinde Taşucu Limanı açıklarında ikmal ve yeni yer tespiti için demirlemişti.

banner317

Altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, hem ihtişamıyla hem de geceyi aydınlatan ışıklarıyla dikkati çekerken, ikmal için Taşucu açıklarından ayrıldı. 230 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki gemiye, hücum botları da eşlik ediyor.


İkmal için Taşucu açıklarında bekleyen geminin, hazırlıklarını tamamladığı sondaj çalışmaları kapsamında Kıbrıs'ın güneybatı açıklarına hareket ettiği belirtildi.


6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, yaklaşık 230 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip. Sondaj kulesinin yüksekliği deniz seviyesinden yaklaşık 103 metre. 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapabilen geminin dinamik pozisyonlama sistemiyle 6 metreye ulaşan dalgalarda dahi sondaja devam ettiği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altınova ve Ağıllar’ın su sorunu son bulacak
Altınova ve Ağıllar’ın su sorunu son bulacak
CTP Büyük Kurultayı 6 Ekim Pazar günü toplanacak…
CTP Büyük Kurultayı 6 Ekim Pazar günü toplanacak…
Belediyeler Birliği’nden 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Mesajı
Belediyeler Birliği’nden 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Mesajı
Saner, Akpa’da Genel Kurul’a Hitap Etti
Saner, Akpa’da Genel Kurul’a Hitap Etti
Ekinci’nin “iz” İsimli Resim Sergisi Ziyarete Açıldı
Ekinci’nin “iz” İsimli Resim Sergisi Ziyarete Açıldı
Kamu-iş “iş Yeri Temsilcilerine” Yönelik Eğitim Semineri Düzenledi
Kamu-iş “iş Yeri Temsilcilerine” Yönelik Eğitim Semineri Düzenledi
Meclis Başkanı Uluçay, Emekliye Çıkan Personele Plaket Verdi
Meclis Başkanı Uluçay, Emekliye Çıkan Personele Plaket Verdi
Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Beyaz Önlük Giyme Töreni Yapıldı
Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Beyaz Önlük Giyme Töreni Yapıldı
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
İlker Kılıç İçin Tören Düzenlenecek
İlker Kılıç İçin Tören Düzenlenecek

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim