Kıbrıs İlim Üniversitesi’nden taziye mesajı

Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş’ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Selman Arslanbaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı ve ebedi lideri Rauf Raif Denktaş'ın değerli eşi Aydın Denktaş Hanımefendinin ebediyete irtihalini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Sayın Bakanımız Serdar Denktaş nezdinde tüm Denktaş ailesine, Kıbrıs Türklerine ve tüm Türk dünyasına başsağlığı ve sabırlar dilerim.”

