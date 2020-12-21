Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Merkezi kuruldu

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ’NDE ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINI ÖNLEME MERKEZİ KURULDU

KKTC’nin ilk Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Merkezi Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde (KİÜ) kuruldu.

Eğitim alanındaki başarıları yanında sosyal sorumluluk projeleriyle de adını duyuran KİÜ, “Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM)” ile iş birliği protokolü imzalayarak ortak bir projenin temellerini attı.

İmza törenine Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Lale A. Büyükgönenç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tokay Gedikoğlu, UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, UCİM ve Kıbrıs İlim Üniversitesi yetkilileri katıldı. KİÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Lale A. Büyükgönenç iş birliği protokolünü imzalarken çocukları korumanın ve onlara yönelik her türlü kötülüğe karşı hep beraber mücadele etmenin tüm insanlığın ortak görevi olduğuna dikkat çekti.

UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan da bu protokolün tüm dünya çocukları adına imzalandığını ve Kıbrıs İlim Üniversitesi ile yaptıkları iş birliğinin çok büyük bir adım olduğunu ifade ederek bunun bütün kurum ve kuruluşlara örnek olmasını diledi.

Konu ile ilgili olarak KİÜ yetkilileri yaptıkları açıklamada; Kıbrıs İlim Üniversitesi UCİM Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Merkezi’nin çocuk ihmal ve istismarı konusunda disiplinler arası bilimsel etkinlikler düzenlemek, çocuk ihmal ve istismarıyla mücadele kapsamında bilimsel çalışmalar yaparak yayınlamak, konu ile ilgili bilgi paylaşımlarında bulunmak, bu alanda çalışan kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak çocuk ihmal ve istismarını önleme konusunda toplumsal farkındalık yaratmayı amaçladığını belirttiler.