banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na ne kadar güvenelim!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na ne...
Sibel Tatar
Sibel Tatar
Turizm’e yeni yol haritası gerek
Turizm’e yeni yol haritası gerek
Zincirleme reaksiyon başlamadan
Zincirleme reaksiyon başlamadan
banner376

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) bir ilke daha imza attı

Avrupa’nın ikinci, KKTC’nin ilk Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Merkezi Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde kuruldu.

19 Aralık 2020 Cumartesi 20:47
Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) bir ilke daha imza attı
banner337
banner351

“Çocukların yanında yer almak, onların sesi olmak isteyen herkesin, ellerini ve yüreklerini birleştirerek gücümüze güç katmalarını bekliyoruz”

Eğitim alanındaki başarıları yanında sosyal sorumluluk projeleriyle de adını duyuran KİÜ, “Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM)” ile iş birliği protokolü imzalayarak ortak bir projenin temellerini attı.

banner341
İmza törenine Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Lale A. Büyükgönenç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tokay Gedikoğlu, UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, UCİM ve Kıbrıs İlim Üniversitesi yetkilileri katıldı. KİÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Lale A. Büyükgönenç iş birliği protokolünü imzalarken çocukları korumanın ve onlara yönelik her türlü kötülüğe karşı hep beraber mücadele etmenin tüm insanlığın ortak görevi olduğuna dikkat çekti.

UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan da bu protokolün tüm dünya çocukları adına imzalandığını ve Kıbrıs İlim Üniversitesi ile yaptıkları iş birliğinin çok büyük bir adım olduğunu ifade ederek bunun bütün kurum ve kuruluşlara örnek olmasını diledi.

Konu ile ilgili olarak KİÜ yetkilileri yaptıkları açıklamada;  Kıbrıs İlim Üniversitesi UCİM Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Merkezi’nin çocuk ihmal ve istismarı konusunda disiplinler arası bilimsel etkinlikler düzenlemek, çocuk ihmal ve istismarıyla mücadele kapsamında bilimsel çalışmalar yaparak yayınlamak, konu ile ilgili bilgi paylaşımlarında bulunmak, bu alanda çalışan kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak çocuk ihmal ve istismarını önleme konusunda toplumsal farkındalık yaratmayı amaçladığını belirttiler.

banner360
Anahtar Kelimeler:
KKTCnin Ilk Çocuk İhmal Ve İstismarını Önleme MerkeziKıbrıs İlim Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mena Yorgancı amansız hastalığa yenik düştü
Mena Yorgancı amansız hastalığa yenik düştü
KKTC'de 24 saatte 8 yeni yerel vaka!
KKTC'de 24 saatte 8 yeni yerel vaka!
Tatar'dan Saner'e kutlama mesajı
Tatar'dan Saner'e kutlama mesajı
19 subaya milli mücadele madalyası verildi
19 subaya milli mücadele madalyası verildi
İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi'nden eylem
İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi'nden eylem
BKP Genel Başkanı İzcan'dan açıklama
BKP Genel Başkanı İzcan'dan açıklama
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Olağanüstü Kurultayı yarın yapılıyor
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Olağanüstü Kurultayı yarın yapılıyor
Tatar: “Öğrencilerin en azından bir kısmının geri gelmesi masaya yatırılmalı”
Tatar: “Öğrencilerin en azından bir kısmının geri gelmesi masaya yatırılmalı”
Mücahitlerden uyarı: “Kıbrıs’ı tamamen ele geçirmeden hayallerinden vazgeçmeyecekler”
Mücahitlerden uyarı: “Kıbrıs’ı tamamen ele geçirmeden hayallerinden vazgeçmeyecekler”
Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu
Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim