Kıbrıs İlim Ünıversitesi burs sınavı 25 Mayıs’ta

Kıbrıs İlim Üniversitesi, KKTC liselerinden mezun olacak veya olmuş TC ve KKTC uyruklu öğrencilere yönelik burs sınavı 25 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Kıbrıs İlim Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre saat 10.00’da başlayacak sınava girmek isteyen aday öğrencilerin burs.csu.edu.tr adresinden kayıt işlemlerini yapmaları gerekiyor.

Burs ve giriş sınavı koşulları ile ilgili ayrıntılı bilginin Kıbrıs İlim Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Bürosu, 650 00 00 numaralı telefon, ile www.csu.edu.tr ve info@csu.edu.tr adresinden temin edilebileceğini belirtildi.