‘Kıbrıs için çözüm olasılıkları’ düzenlenen çevrimiçi seminerde tartışıldı

CTCA’dan yapılan açıklamaya göre, dün akşam düzenlenen çevrimiçi seminer, KKTC'de bazı televizyon kanallarında da yayımlandı.

Birleşik Krallık bakanlarından Brooks Newmark moderatörlüğünde gerçekleşen seminerde, Birleşik Krallık Milletvekili Sir Iain Duncan Smith, Demokratik Birlik Partisi Avam Kamarası Lideri ve Milletvekili Sir Jeffrey Donaldson, İngiltere Kraliyet Yüksek Baro Avukatı ve Cyprus Mail yazarı Alper Ali Rıza, KKTC Cumhurbaşkanlığı Müzakere Ekibi Hukuk Danışmanı ve Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve 1963’te “Kıbrıs Cumhuriyeti” Yüksek Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın asistanı olan Profesör Dr. Christian Heinze konuştu.