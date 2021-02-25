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‘Kıbrıs için çözüm olasılıkları’ düzenlenen çevrimiçi seminerde tartışıldı

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA), Britanya Kıbrıslı Türkler Derneği (BTCA) ve Türk Düşünce Kuruluşu Circle Foundation işbirliğinde düzenlenen çevrimiçi seminerde, yaklaşan 5+1 toplantısı öncesinde Kıbrıs için çözüm olasılıkları tartışıldı.

25 Şubat 2021 Perşembe 12:35
‘Kıbrıs için çözüm olasılıkları’ düzenlenen çevrimiçi seminerde tartışıldı
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CTCA’dan yapılan açıklamaya göre, dün akşam düzenlenen çevrimiçi seminer, KKTC'de bazı televizyon kanallarında da yayımlandı.

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Birleşik Krallık bakanlarından Brooks Newmark moderatörlüğünde gerçekleşen seminerde,  Birleşik Krallık Milletvekili Sir Iain Duncan Smith, Demokratik Birlik Partisi Avam Kamarası Lideri ve Milletvekili Sir Jeffrey Donaldson, İngiltere Kraliyet Yüksek Baro Avukatı ve Cyprus Mail yazarı Alper Ali Rıza, KKTC Cumhurbaşkanlığı Müzakere Ekibi Hukuk Danışmanı ve Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve 1963’te “Kıbrıs Cumhuriyeti” Yüksek Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın asistanı olan Profesör Dr. Christian Heinze konuştu.

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Son Güncelleme: 25.02.2021 13:35
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Için çözüm Olasılıkları
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