Kıbrıs Haber Ajansı (KHA)’ya göre Jane Holl Lute’un Ağustos 2021’in sonunda adayı ziyaret etmesi bekleniyor

Kıbrıs Haber Ajansı, KHA’nın elde ettiği bilgilere göre, Lute’un Ağustos ayının sonuna doğru adada temaslarda bulunma niyetinde olduğu ancak nihai ziyaret tarihinin henüz belirlenmediği kaydedildi.

Lute Kıbrıs’a son ziyaretini Haziran 2021’de yapmıştı.

Bu ziyareti BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Brüksel’de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ayrı ayrı görüşmesi izlemişti.

Bu arada Rum Yönetimi Başkanı Anastasiades’in Eylül 2021’de BM Genel Kurulu 76. Dönem çalışmalarına katılmak amacıyla New York’a gideceği ve Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi bekleniyor.

BM Genel Kurul toplantıları New York’taki BM merkezinde 21-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.