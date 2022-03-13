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Kıbrıs güne karla başladı

YÜKSEK VE DAĞLIK KESİMLER YANINDA DİĞER YERLERE DE KAR DÜŞTÜ

13 Mart 2022 Pazar 10:00
Kıbrıs güne karla başladı

YÜKSEK VE DAĞLIK KESİMLER YANINDA DİĞER YERLERE DE KAR DÜŞTÜ
BAŞKENT LEFKOŞA’DAKİ KAR YAĞIŞI SAAT 09.30 İTİBARIYLA SÜRÜYOR
Kıbrıs güne karla başladı. Dağlık ve yüksek kesimler yanında diğer bölgelere de kar yağıyor.
Başkent Lefkoşa’da saat 09.30 itibarıyla kar yağışı sürüyor.

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Bölgede bir süredir etkili olan soğuk hava, bugün de kar yağışıyla etkisini sürdürüyor.
Dağlar ve yüksek bölgeler beyaza bürünürken, yerleşim birimlerine de kar düşmesi vatandaşları ve en çok da çocukları sevindirdi.
Birçok kişi sosyal medya hesaplarından kar fotoğrafları veya videoları paylaştı.

 

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Son Güncelleme: 13.03.2022 10:23
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