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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Er, son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.

02 Kasım 2021 Salı 08:28
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Temsilciliği üyesi 68 yaşındaki Er, akciğer kanseri hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

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Gazi Er, Pınarça Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Pınarça Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Er ailesi ve yakınları ile Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, Kapaklı Belediye Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çerkezköy Temsilcisi Hasan Hüseyin Yarlıgan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Temsilcisi İbrahim Çetintaş, muharip gaziler, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Gazisi Mehmet Er
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