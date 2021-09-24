banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
"Muhalefet korktu!"
"Muhalefet korktu!"
Cumhurbaşkanlığı'ndan Anastasiadis’e “manipülatif ve yanıltıcı davranışlardan vazgeçme” çağrısı
Rum lidere çağrı
Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararnameler Resmi Gazete’de
Prim desteği yürürlükte!
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
banner376
Flaş Haber
45'i yerel, 71 pozitif vaka
Kapat

Kıbrıs gazisi şehit arkadaşlarını unutmuyor

Malatya'da yaşayan 67 yaşındaki Ekrem Aydoğmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nda omuz omuza savaşırken şehit düşen arkadaşı Hüseyin Süngü'nün fotoğrafını 47 yıldır cüzdanında taşıyor.

24 Eylül 2021 Cuma 08:40
Kıbrıs gazisi şehit arkadaşlarını unutmuyor

Malatya'da yaşayan 67 yaşındaki Ekrem Aydoğmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nda omuz omuza savaşırken şehit düşen arkadaşı Hüseyin Süngü'nün fotoğrafını 47 yıldır cüzdanında taşıyor. Gazi Ekrem Aydoğmuş, 1974'te Barış Harekatı'nda kahramanca savaştı. Aydoğmuş, harekatta omuz omuza savaştığı arkadaşlarını Şehit verdi. Kahraman gazi, şehit verdiği arkadaşlarını da hiç unutmuyor ve Şehit Hüseyin Süngü'nün fotoğrafını da 47 yıldır yanından ayırmıyor.

banner341
"BEN ONUNLA GURUR DUYUYORUM, SÜREKLİ HATIRIMDA, KALBİMDE TAŞIYORUM"

Zorlu harekat koşullarından ve yaşadıklarından bahseden Aydoğmuş, Şehit düşen arkadaşının kalbinde taşıdığını belirterek "Savaş olmasa bile ben Kıbrıs Türk Kuvvetler Alayı'nın özel seçilmiş askeriydim. Savaş olmasa da ben Kıbrıs'a gidecektim. Savaş erken başladığı için Biz 20 Temmuz sabahı ana anavatandan yavru vatana şafakla beraber indik ve taarruza başladık. Taarruz emrini verilince hem karadan hem havadan destekli uçaklarımız, tanklarımız, toplarımızın desteğiyle Gönyeli Ortaköy'den kolejin oraya kadar taarruza geçtik. Hüseyin Süngü ismindeki arkadaşım Aydın Sökeli. Savaştayken 1 yaşında çocuğu vardı. Taarruz bittikten sonra tekmil veriyoruz kim var kim yoktur diye. Ben tekmili verdim komutanıma nöbetimde vukuat yoktur dedim. Hüseyin'e seslendim. Elimi attım ki beyninde mermi var, şehit düştü. Ben onunla gurur duyuyorum, sürekli hatırımda, kalbimde taşıyorum. Eşyalarımız kaybolmuştu, kaybolduğu halde ben Kıbrıs'ı altüst ettim, aradım, taradım cüzdanı buldum. Arkadaşım hala göğsümde taşıyorum." İfadelerini kullandı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Ekrem AydoğmuşKıbrıs Barış HarekatıHüseyin Süngü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Muhalefet korktu!"
"Muhalefet korktu!"
Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor
Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor
Kıbrıs Türk Çiftçisinin öz varlığı olan Kooperatif Zirai Levazımı, KİME PEŞKEŞ ÇEKECEKSİNİZ ?
Kıbrıs Türk Çiftçisinin öz varlığı olan Kooperatif Zirai Levazımı, KİME PEŞKEŞ ÇEKECEKSİNİZ ?
Hava durumu
Hava durumu
Kaza sonucu 2 kişi yaralandı
Kaza sonucu 2 kişi yaralandı
Saner’in meslekten men edilmesi için imza kampanyası başlatıldı
Saner’in meslekten men edilmesi için imza kampanyası başlatıldı
Cumhurbaşkanı Tatar AFP’ye konuştu
Cumhurbaşkanı Tatar AFP’ye konuştu
27 Eylül’den itibaren kapılardan geçişlerde tam aşılı kişilere test zorunluluğu kalktı
27 Eylül’den itibaren kapılardan geçişlerde tam aşılı kişilere test zorunluluğu kalktı
Merhum DP Milletvekili Elbasan anıldı
Merhum DP Milletvekili Elbasan anıldı
45'i yerel, 71 pozitif vaka
45'i yerel, 71 pozitif vaka

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim