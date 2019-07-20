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Kıbrıs Gazileri Yaşadıklarını Unutamıyor

Kıbrıs Gazileri Yaşadıklarını Unutamıyor

20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:36
Kıbrıs Gazileri Yaşadıklarını Unutamıyor

BARIŞ HAREKATI'NDA KOCATEPE MUHRİBİ'NDE BULUNAN GAZİ NECİP KANSOY: "GEMİMİZ UÇAKLAR TARAFINDAN BATIRILDI. KOMUTANIN 'GEMİYİ TERK EDİN' EMRİNDEN SONRA BİZ DENİZE ATLADIK. TELAŞEDEN CAN YELEĞİ ALMADAN ATLADIM DENİZE. O GÜN SAATİM GEMİNİN BATTIĞI ANDA DURMUŞ, 04.05'TE" 

GAZİ ADEM DEMİRKAZMA: "13 AY 10 GÜNLÜK ASKERDİM. KIYIYA ÇIKTIĞIMIZDA KARŞIMIZDA SİLAHLANDIRILMIŞ, SİVİL HALK VARDI. 'TÜRKLER VİCDANLIDIRLAR, BİZE BİR ŞEY YAPMAZLAR' DİYE KONUŞUYORLARDI"

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazileri, harekatın 45. yılında, yaşadıklarını, harekatın nasıl çetin geçtiğini duygulanarak anlattı.

45 yıl önce, 20 Temmuz 1974’te başlayıp 18 Ağustos 1974’te sona eren Kıbrıs Barış Harekatı, hala gönüllerde ve akıllarda tazeliğini koruyor.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bandırma Şubesi üyesi 3 Kıbrıs gazisi, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

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Harekat sırasında Kocatepe Muhribi'nde bulunan Bandırmalı Necip Kansoy (65), 19 Temmuz 1974’de Mersin’den Kıbrıs’a hareket ettiklerini, sabah çıkartmaya katıldıklarını aktardı.

Zor bir gece geçirdiklerini kaydeden Aksoy, "Gemimiz uçaklar tarafından batırıldı. Komutanın 'gemiyi terk edin' emrinden sonra biz denize atladık. Telaşeden can yeleği almadan atladım denize. O gün saatim geminin battığı anda durmuş, 04.05'te. Gemiden atladıktan sonra büyük bir dalga geldi ve bot ters döndü, üzerine binemedim. 500 metre kadar yüzdüm, sonra bota alındım. Bir gece botun üzerinde, denizde kaldık. Geminin mevcudu subay, astsubay, asker 256 kişiydi. 54 arkadaşımızı kaybettik. Hepsi şehit oldular. Ertesi gün bir İsrail balıkçı motoru bizi kurtardı. Komutan daha önce o tekneye binmişti. Bizi İsrail’e götürdüler, 1-2 saat sonra uçakla Ankara’ya götürüldük." diye konuştu.

"İLK ATEŞ KARŞI TARAFTAN GELDİ"

Gazi Adem Demirkazma da 50. Piyade Alayı 1. Tabur 2. Bölük'te harekata katıldığını anlatarak,  şunları söyledi: 

"45 yıl önce Mersin'den çıkarma gemisine bindik, Kıbrıs’a doğru yol aldık. Sabah 04.30'da Kıbrıs Beşparmak dağlarını gördük. İlk ateş karşı taraftan geldi. Bizim gemilerimiz bunlara karşılık verdiler ve uçaklarımız gözüktü. Biz sabah saatlerinde komandolarla birleşerek içeriye doğru sızmaya başladık.”

Bandırmalı Kıbrıs Gazisi Ömer Canbey ise harekatı anlatırken o günleri yeniden yaşadığını aktardı. 

Canbey, 53-2 tertip olarak İskenderun'da 20 Temmuz harekatı için toplandıklarını belirterek, "Bize tatbikat olarak söylenmişti, Mersin’e gidiyoruz diye biliyorduk. Sabaha karşı harekatın başladığını öğrendik. Mersin Limanı ana baba günüydü. Bütün birlikler oradaydı, bir akşam orada kaldık. Sabah Köyceğiz gemisiyle Kıbrıs'a hareket ettik. İlk gün denizde kaldık. Görevimiz askerlerimize malzeme götürmekti. 17 yer değiştirerek bu görevi ifa ettik.” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 20.07.2019 13:41
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