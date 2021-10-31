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Kıbrıs Gazileri “GAÜ Gazilerini Ağırlıyor 2” etkinliğinde GAÜ’de buluşacak

Kıbrıs Türkü'nün mücadelesine katkı koyan gaziler o yıllarda yaşadıklarını,Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi'nin Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu işbirliğiyle hazırladığı etkinlikte anlatacaklar. Etkinlik 2 Kasım saat 19:00’da GAU Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

31 Ekim 2021 Pazar 11:32
Kıbrıs Gazileri “GAÜ Gazilerini Ağırlıyor 2” etkinliğinde GAÜ’de buluşacak

Bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan “GAU Gazilerini Ağırlıyor 2” etkinliğinde Kıbrıs Gazileri, Mutlu Barış Harekatı'nda yaşadıklarını anlatacak. Kıbrıs Türkü'nün mücadelesine katkı koyan gaziler, GAÜ İletişim Fakültesi ve Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu işbirliğiyledüzenlenen etkinlikte o yıllarda yaşadıklarını aktaracaklar.

GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kıbrıs'ın stratejik açıdan son derece önemli bir noktada olduğunu hepimizbiliyoruz. Cesaret abidesi şanlı askerlerimiz; Kıbrıs Gazileri 2 Kasım’da bizlerle beraber olacaklar” dedi.

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GAÜ Gazilerini Ağırlıyor 2Kıbrıs GazileriGaü
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