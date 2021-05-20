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Kıbrıs Biyolojik Çeşitlilik Araştırmaları Derneği yönetim kurulu belirlendi

 Ayşen Kayıplar dernek başkanı seçildi..

20 Mayıs 2021 Perşembe 14:30
Kıbrıs Biyolojik Çeşitlilik Araştırmaları Derneği yönetim kurulu belirlendi
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Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Nisan yapılan Genel Kurul ve 13 Mayıs tarihinde yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında Kıbrıs Biyolojik Çeşitlilik Araştırmaları Derneği’nin tüm kurulları seçilerek belirlendi.

Buna göre dernek başkanlığına Ayşen Kayıplar seçilirken, Asaf Şenol başkan yardımcısı; Feriha Karabela sayman; Vedia Akdağ sekreter görevine getirildi, Düriye Onbaşı, Çağla İçten, Mehmet Hoca asil üye, Anıl Emir, Erhan Aslanses yedek üye oldu.

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Açıklamaya göre denetleme kurulu asil üyeleri Asuman Korukoğlu, Alkım Emir, Erkay Özgör ve yedek üyesi Martin Marancos; disiplin kurulu asil üyeleri Feriha Binici, Tuğberk Subaşı, Yıldız Akay ve yedek üyesi Mehmet Gazioğlu seçildi.

İki yıllık süre için görev dağılımı yapan dernek Kıbrıs’ın biyolojik çeşitliliğinin bütün olarak belirlenmesi, korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik araştırmalar yapmayı ve eğitimler düzenlemeyi amaçlıyor.

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Son Güncelleme: 20.05.2021 14:40
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