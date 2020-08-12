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Kıbrıs Barış Harekatı’nın 2. aşamasının 46’ncı yıldönümü...

Serdarlı, Gazimağusa ve Lefke'de kutlamalar yapılacak..

12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:00
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 2. aşamasının 46’ncı yıldönümü...
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Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ikinci aşamasının 46’ncı yıl dönümü, etkinliklerle kutlanacak ve şehitler anılacak.

20 Temmuz 1974’te başlayan harekâtın 14, 15 ve 16 Ağustos’ta gerçekleşen ikinci aşaması sırasında özgürlüğe kavuşan Serdarlı, Gazimağusa ve Lefke’de kutlamalar yapılacak.

Toplu katliamlarda şehit olanlar Taşkent ile Muratağa-Sandallar ve Atlılar’da anılacak. Lefke’de de şehitler için anma töreni düzenlenecek.

MURATAĞA-SANDALLAR- ATLILAR ŞEHİTLERİ 14 AĞUSTOS’TA ANILACAK

Muratağa-Sandallar-Atlılar şehitleri için 14 Ağustos Cuma günü anma töreni düzenlenecek.

Muratağa-Sandallar Şehitliği’ndeki tören saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın şehitliğe çelenk sunmasıyla başlayacak. Törende saygı duruşu, atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından şehit aileleri adına Ahmet Aşır konuşma yapacak. Tören, şehitliğin ziyaretiyle sona erecek.

Ardından Atlılar Şehitliği’ndeki anma töreni saat 10.30’da başlayacak.

TAŞKENT ŞEHİTLERİ İÇİN DE ANMA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Taşkent Şehitleri 15 Ağustos’ta anılacak. Taşkent Şehitler Anıtı önündeki anma töreni 15 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın şehitliğe çelenk sunmasıyla başlayacak. Saygı duruşu, atışı ve İstiklal Marşı’yla bayrakların göndere çekilmesinin ardından şehit aileleri adına Erdinç Erdağlı konuşma yapacak. Tören şehitliğin ziyaretiyle tamamlanacak.

GAZİMAĞUSA’NIN KURTULUŞU

Gazimağusa’nın kurtuluşu da iki ayrı törenle kutlanacak.

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İlk tören 15 Ağustos Cumartesi saat 17.30’da Zafer Anıtı önünde düzenlenecek. İkinci tören Polat Paşa Bulvarı’nda saat 18.00’de olacak.

İlk törende protokol sırasına göre anıta çelenkler konulup saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı’yla bayraklar göndere çekilecek.

Polatpaşa Bulvarı’ndaki törende ise kaymakam, komutan ve belediye başkanı birliklerle halkın bayramını kutlayacak.

İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinden sonra Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşma yapacak. Şiirlerin okunmasının ardından 4. Alay Komutanlığı’ndan bir subay günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacak. Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları ekibinin ardından resmigeçit olacak.

LEFKE KURTULUŞ ŞENLİKLERİ

Lefke’nin kurtuluşunun 46’ncı yıl dönümü nedeniyle 16 Ağustos Pazar günü Lefke Kemal Özalper Şehitliği’nde saat 18.00’de anma töreni; Lefke Atatürk Parkı’nda ise saat 18.30’da kurtuluşu kutlama töreni düzenlenecek.

Atatürk Parkı’ndaki kurtuluş töreninde, saygı duruşu, İstiklal Marşı, bayrakların göndere çekilmesinden sonra tören birlikleri denetlenecek, halkın bayramı kutlanacak.

Şiir okunmasının ardından, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Lefke Kaymakamlığı adına ilkokul öğretmeni Yeliz Çetiner Öksüz konuşma yapacak.

Tören, resmigeçitle tamamlanacak.

SERDARLI’NIN KURTULUŞU

Serdarlı’nın kurtuluşunun 46’ncı yıl dönümü kutlamaları töreni, 14 Ağustos Cuma günü Serdarlı Atatürk Büstü önünde yer alacak. Saat 09.00’da başlayacak törende Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım konuşma yapacak.

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Son Güncelleme: 12.08.2020 11:11
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Atlılar Muratağa SandallarTaşkent KatliamıGazimağusanın KurtuluşuLefkenin KurtuluşuSerdarlının KurtuluşuKıbrıs Barış Harekatının 2. Aşaması
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