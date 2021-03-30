Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ile Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) arasındaki işbirliği imzalanan protokolle resmileşti

İmza töreninde EMAA üyeleri ve KAÜ temsilcileri hazır bulunurken, protokol EMAA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökçe Keçeci ile KAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Toya Akpınar tarafından imzalandı. İmzalanan protokol; Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Lisans ve Yüksek Lisans bursları, ortak düzenlenecek sertifika, kurs programları ve sergiler ile altyapı ve mekan kullanımlarını içeriyor.

Akdeniz Avrupa Sanat Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci imza töreninde yaptığı konuşmada, EMAA’nın yıllardır Ada’da sanatçı ve sanatseverleri bir araya getirerek, toplumdaki sanat bilincini arttırmaya yönelik birçok faaliyet yaptığını belirtti. Prof. Dr. Gökçe Keçeci, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin sanat konusundaki duyarlılığı ve desteği konusunda uzun zamandır devam eden işbirliğini resmiyete dökmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. EMAA’nın kuruluşundan bu yana vizyonunun, sanatın ve özgür sanat ortamlarının toplumun her kesimine ulaşması olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Keçeci, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin bu konudaki desteğinin diğer üniversitelere de örnek niteliğinde olduğunu söyledi.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Toya Akpınar da imza töreninde yaptığı konuşmada, sanatçıya yapılacak en büyük desteğin sanat alanlarını genişletmek olduğunu ifade ederek, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ile Akdeniz Avrupa Sanat Derneği arasında uzun zamandır var olan işbirliğini bu protokolle resmileştirdiklerini belirtti. Akpınar, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin özellikle sanat alanındaki çalışmalarının, işbirliklerinin ve Kıbrıs’ta sanat konusundaki duyarlılığının diğer üniversitelere de örnek olması gerektiğini vurguladı. KAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Toya Akpınar “Ülkemizin gelişimi ve tüm dünyada tanınırlığı konusunda sanatın ve sanatçının desteklenmesi büyük önem taşıyor. Kıbrıs’ta sanat alanındaki önemli faaliyetleri ve sanatçı ile sanatseverleri bir araya getiren önemli bir oluşum olan Akdeniz Avrupa Sanat Derneği ile işbirliği içinde olmak her iki taraf için de büyük önem taşıyor.” Dedi. Akpınar, sanata ve sanatçıya destek olan bu tür işbirliklerinin ülkemiz için de gerekli olduğunun altını çizdi.