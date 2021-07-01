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Kıbrıs Alevi Kültür Vakfı’ndan kınama mesajı

 

01 Temmuz 2021 Perşembe 19:00
Kıbrıs Alevi Kültür Vakfı’ndan kınama mesajı
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Kıbrıs Alevi Kültür Vakfı Başkanı Tekin Söylemez, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta gerçekleşen ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli’nin yakılarak, çoğunluğu Alevi 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel çalışanının yanarak ya da dumandan boğularak katledildiğini kaydederek, olayı kınadı.

Yayımladığı mesajda, “Türkiye Cumhuriyeti tarihine hukukuna ve vicdanlara sığmayan yaşanmışlığın adıdır Sivas Katliamı” ifadelerini kullanan Söylemez, bu tip katliamların ilerici Türkiye ve KKTC halkları tarafından yüzleşme ve sorgulanma vaktinin geldiğini ifade etti.

“Yaşanan bu süreç yüreğimizde yanmakta olan Sivas ateşini söndürmemiştir” diyen Söylemez, kaybedilenleri yaşatmaya devam edeceklerini kaydetti.

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“Yok edilmek istenen aslında inanç ve felsefemizdir” ifadelerini kullanan Söylemez, mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

“Önemli olan nasıl öldüğümüz değil nasıl yaşadığımızdır” diyen Söylemez, onurlu ve insanca bir yaşam için barış ve özgürlük yaslarını ve sevinçlerini birleyerek, varlıklarını sürdüreceklerini ifade etti.

“Bizler sevgi bizim dinimizdir başka dine inanmayız diyenlerdeniz” ifadelerine yer veren Tekin Söylemez, şunları kaydetti:

“Bizler barıştan, sevgiden, ardan, hayâdan, özgürlükten, edepten, yaşamın kendisinden nefes alanlardanız. Bizler ödül veya ceza için değil doğru olduğunu bildiğimiz değerler için mücadele edenlerdeniz. Unutmadık unutturmayacağız…”

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Son Güncelleme: 01.07.2021 20:13
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