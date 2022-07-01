Kıbrıs Alevi Kültür Vakfı: “Unutmadık Unutturmayacağız”

Kıbrıs Alevi Kültür Vakfı, “2 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen Sivas Katliamı’nın yıl dönümü” nedeniyle mesaj yayımladı.

Vakfın mesajında, “İnsanlık, barış, demokrasi, hukuk ve adalet için unutmadık, unutturmayacağız” denilerek, hayatını kaybedenler için duyulan üzüntü paylaşıldı.

Alevilerin kültür ve inançlarını canları pahasına koruduğu ve bedeller ödeyerek, bugüne kadar geldiği kaydedilen mesajda, insanca yaşamı savunan emekçi ve özgürlükçü mücadelenin yanında yer alınacağı belirtildi.

İnançlarını savunarak, tüm inanan ve inanmayanlara saygı gösterileceği ifade edilen mesajda, yaşamını yitirenler saygı ile selamlandı.

Mesajda son olarak, “Evren var oldukça bizler semah dönmeye, insanlık için barış için yaşamaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.