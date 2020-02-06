Kıbrıs adına medya da olumsuz haberler mevcut



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi, yazar ve yönetmen Ferhat Atik yazarlık hayatı ve İngiltere’de 2019’un en iyi kitabı seçilen biyografi kitabı “Kendi Divanından Bir Psikanalist” hakkında açıklamalarda bulundu.



Çocukluk çağlarından itibaren yazmayı çok sevdiğini, yazar olmanın çocukluk hayali olduğunu belirten Atik; “Babam bana masal yerine hep Aziz Nesin şiirleri okurdu. Aziz Nesin ile ilk kez Balıkesir’de karşılaştık. Tanıştıktan sonra bana bir şiirini verdi. Aylar sonra bir kafeteryada denk geldik. Yazmayı çok sevdiğimi onunla ilgilenmemden anlamıştı. Aziz Nesin ile karşılaşmak tanışmak yazarlık hayatımın başlamasında bir dönüm noktası oluşturmuştu aslında” dedi.



Atik; “Kendi alanımda Kıbrıs’ta aslında çok uyum sağlayamadım. 48 tane ödülüm var. Bunların birçoğu yurtdışından kazandığım ödüller. Aslında her ayım yoğun olarak geçiyor çok şey yazıyorum çok şey üretiyorum. Bu yazdıklarımı da artık Kıbrıs toplumuna anlatma kararı aldım. Şimdi ki dönemde artık gazetelerde çok fazla üçüncü sayfa haberleri, televizyonlarda hep kötü içerikli haberler mevcut. Medyada hep bir olumsuzluk hep bir karamsarlık söz konusu. Bu ülkede güzel şeyler yapan üreten bir çok kişi var aslında. Onlarında kendilerini ortaya çıkartmaları çok önemli. Geçmişimize baktığımızda adada muhteşem bir zenginliğimiz var. Ülkemizde çok fazla üretim var fakat bu güzellikleri diğer kötü haberleri ön plana çıkartarak geri planda bırakıyoruz.” açıklamalarında bulundu.İngiltere’de 2019’un en iyi kitabı seçilen, dünyaca ünlü, politik psikoloji dehası kabul edilen Prof. Dr. Vamık Volkan’ın hayatını ve meslek deneyimini konu alan “Kendi Divanından Bir Psikanalist” kitabının hikayesi hakkında konuşan Ferhat Atik; “Vamık Volkan ile daha öncesinde zaten üç tane belgesel filmimiz mevcut, bir çokta beraber çalışmamız oldu. Vamık Volkan, Nobel ödüllü bir yazar ve kendi biyografisi yoktu. Kendisi biyografisini ülkesinden bir yazarın yazmasını tercih ediyordu. Bu kitap için dört yıl boyunca çok yoğun bir şekilde birlikte çalıştık. Kitabımızın Hem Türkçe hem İngilizce baskından emeğimizin karşılığını aldık. Şu sıralar Çince ve İspanyolca baskıları için çalışmalar devam etmektedir. Dünya’nın bir çok yerinden bu kitap için çok güzel geri dönüşler alıyoruz” ifadelerinde bulundu.