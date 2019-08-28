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Kıbrıs'a yüzerek gelmeyi deneyecekler

Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübünün Master Yüzme Takımı, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yüzme denemesi yapacak.

Kıbrıs'a yüzerek gelmeyi deneyecekler

Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübünün Master Yüzme Takımı, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yüzme denemesi yapacak.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:25
Kıbrıs'a yüzerek gelmeyi deneyecekler

Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübünün Master Yüzme Takımı, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yüzme denemesi yapacak.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, profesör, doktor ve öğretmenlerden oluşan 9 kişilik ekip, 1 Eylül'de Aydıncık ilçesinden kulaç atarak Girne’ye ulaşmaya çalışacak.

Master Yüzme Takımı'nın deneyimli yüzücülerine, 90 kilometrelik parkurda Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de eşlik edecek.

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Yenişehir Belediyesinin desteklediği etkinlikte yüzücüler, dönüşümlü olarak kat edecekleri mesafeyi 24 saatte tamamlamayı hedefleyecek.

Takımda yer alan doktor Güneş Kibar, Kıbrıs ile Mersin arasında bir yüzme parkuru oluşturmayı istediklerini belirterek "Dünyada, hakemler eşliğinde bu parkuru yüzen ilk takım olmayı istiyoruz. Tüm dünyada barışın, sporun ve sevginin kulacı olmayı istiyoruz. Bu nedenle yüzerek geçeceğimiz parkuru ‘Akdeniz Barış Parkuru’ diye anıyoruz. Her yaştan, farklı alanlardan insanları bir araya getirerek bir sinerji yaratması ve takım kültürünün ortaya çıkması, parkurun bu adı almasında en büyük rolü oynamıştır." ifadesini kullandı.

Kibar, etkinliğin Gençlik ve Spor Bakanlığınca da akredite edildiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıtan ve Türkiye'nin misyonunu ortaya çıkartan, uluslararası turizme açık akredite bir parkur için Aydıncık-Girne arasında yüzme parkuru ile bir başlangıç yapmış olacağız. Projemizle açık su yarışlarında takımla geçilebilecek uluslararası yeni bir parkur ortaya çıkartmış olacağız. Bizden sonra da bu alanda etkinlik yapmak isteyen ulusal ve uluslararası kamuoyuna, takımlara öncülük edecek nitelikte bir etki bırakacaktır."

Son Güncelleme: 28.08.2019 14:59
Anahtar Kelimeler:
Hacettepe Üniversitesi Gençlik Ve Spor Kulübünün Master Yüzme Takımı
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