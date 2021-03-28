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KIBHAD 7. olağan genel kurulu yapıldı

KIBHAD’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin genel kurulunda 2021-2022 yılları arasında iki yıl görev yapacak kurullarını yeniden belirledi.

28 Mart 2021 Pazar 11:15
KIBHAD 7. olağan genel kurulu yapıldı
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Görev dağılımı şöyle: 

“KIBHAD Başkanı Selçuk Garanti, Genel Sekreteri Ahmet Alioğlu, Mali Sekreter Müge Beidoğlu, Dış İlişkiler Sekreteri Fergün Kırlı, Faal Üye Selçuk Manecioğlu, Yedek Üye Ayhan Önel. 

KIBHAD Denetleme Kurulu Üyeleri Başkan, Safiye İnce, üye Kezban Ballı ile Ayten Lif.    

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KIBHAD Disiplin Kurulu Üyeleri Başkanı Özen Zaimoğlu, üyeler Metin Anibal ile Türkmen Tansel.” 

Açıklamada, Kıbrıs Havaları Derneği’nin, 12 Eylül 2005’te kurulduğu ve kuruluş amacı doğrultusunda 16 yıldır yoluna devam ettiği kaydedildi.

Derneğin 5 CD’si ve 8 kitabı olmak üzere toplam 13 yayını bulunduğu kaydedilen açıklamada, tüm yayınların Türkçe-İngilizce olmakla birlikte, “Kıbrıs Havaları 5” isimli yayınına Rumca da eklendiği belirtildi. 

Kıbrıs Havaları Derneği çalışmalarını üreterek, sahne performansı göstererek hem de eğlenerek yoluna devam ettiğini dile getiren Dernek Başkanı Selçuk Garanti, etkinlik sayılarının 200’ü aştığını bildirdi. 


 

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Son Güncelleme: 28.03.2021 11:22
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