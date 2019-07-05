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Kıbatek’ten “edebiyatımızdan Okumalar” Etkinliği

Lefkoşa, 5 Temmuz 19 (.): Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK), 

Kıbatek’ten “edebiyatımızdan Okumalar” Etkinliği

Lefkoşa, 5 Temmuz 19 (.): Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK), 

05 Temmuz 2019 Cuma 10:41
Kıbatek’ten “edebiyatımızdan Okumalar” Etkinliği

Lefkoşa, 5 Temmuz 19 (.): Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK), 
yaz boyunca devam edecek, “Edebiyatımızdan Okumalar” etkinliği başlattı.

KIBATEK’ten yapılan yazılı açıklamada, dün ilki yapılan etkinlikte, Kıbrıs Türk Edebiyatı ve geçtiğim günlerde yaşamını yitiren şair Küçük İskender’in çalışmalarından eserler okunup yorumlandı.

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Yaz boyunca etkinlik Mağusa Suriçindeki KIBATEK Genel Merkezinde yer alacak.

Vakfın, Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın araştırılması ve geliştirilmesine katkı koymak için çalışmalar yürüttüğü kaydedilen açıklamada, Kıbrıs Türk edebiyatı tarihinin ilk kez geniş kapsamlı bir şekilde KIBATEK Vakfının girişimleriyle ele alındığını, çalışmanın tamamlanmasıyla Kıbrıs Türk edebiyat tarihinde büyük boşluğun doldurulacağı da belirtildi.

 (ID/HA)
 

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