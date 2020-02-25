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Kıb- Tek’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi Bugün Toplandı

Lefkoşa, 25  Şubat 20 : Cumhuriyet Meclisi, KIB- TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Kıb- Tek’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi Bugün Toplandı

Lefkoşa, 25  Şubat 20 : Cumhuriyet Meclisi, KIB- TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplandı.

25 Şubat 2020 Salı 14:27
Kıb- Tek’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi Bugün Toplandı
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Lefkoşa, 25  Şubat 20 : Cumhuriyet Meclisi, KIB- TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 14:00 ‘te başlayan toplantıda  davetlilerin görüş ve önerileri dinlendi.

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Komite toplantısına, KIB - TEK Genel Müdürü Ahmet Dargın, KIB – TEK (AR – GE) Genel Müdür Yardımcısı Kamil Direl ve Hasan Çetin Erçen katıldı.

UBP  Milletvekili  Sunat Atun Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, CTP Milletvekili SalahiŞahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı.

(ÖZ/ŞEB)

 

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