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Kıb-Tek’ten gecikme faizi açıklaması…

05 Şubat 2021 Cuma 18:15
Kıb-Tek’ten gecikme faizi açıklaması…
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“KAPANMA KARARI DOLAYISIYLA ELEKTRİK BORÇLARININ ÖDENMESİNİN GECİKMESİ HALİNDE FAİZ UYGULANMAMASI YÖNÜNDE YASA GÜCÜNDE KARARNAME ÇIKARILMASI GEREKİR”
“KONU BAKANLAR KURULU’NDA… GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK”
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Müdürü Gürcan Erdoğan, kapanma kararı dolayısıyla elektrik borçlarının ödenmesinin gecikmesi halinde faiz uygulanmaması yönünde yasa gücünde kararname gerektiğine işaret ederek, konunun ilgili bakanlık  tarafından uygulanmak üzere Bakanlar Kuruluna getirildiği ve gereğinin yapılacağını belirtti. 
Erdoğan, bu konuda gerekli tedbirlerin alınacağı hususunda vatandaşın endişe duymamasını istedi.

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Erdoğan, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:
“Görsel ve yazılı medyada çıkan ve Kıb-Tek’in 05-15 Şubat tarihlerinde ödemesi olan faturalara gecikme faizi uygulayacağı haberleri çıkmaktadır.
Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi adına KIB-TEK’in bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Şöyle ki bu zor süreçte 05-15 Şubat arasında kapanma kararı alınmış dolayısı ile elektrik borçlarının ödenmesinin gecikmesi halinde faiz uygulanmaması yönünde yasa gücünde kararname çıkarılması gerekmektedir. Konu Bakanlığımız tarafından uygulanmak üzere Bakanlar Kuruluna getirilmiştir ve gereği yapılacaktır. Bu konuda gerekli tedbirlerin alınacağı hususunda vatandaşımızın endişe duymaması rica olunur. 
Not: Dileyen vatandaşlarımız fatura ödemelerini Kurumun web sayfasından online ödeme olarak da yapılabilir.”

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Son Güncelleme: 05.02.2021 20:02
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