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Kıb-Tek’ten elektrik kesintisi saatlerinde düzeltme

29 Eylül 2021 Çarşamba 18:15
Kıb-Tek’ten elektrik kesintisi saatlerinde düzeltme

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), daha önce yaptığı açıklamayı düzelterek yeni duyuru yaptı.

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Buna göre, yarın yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 08.00-16.00 saatleri arasında Tarsan Çiftliği ve Civarı, Beşparmak Köyü, Teknecik ve Elexus Otel arasında kalan bölge, Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocaklarına elektrik verilemeyeceği duyurdu.

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Son Güncelleme: 30.09.2021 00:37
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