Kıb-Tek’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi bugün toplandı

Cumhuriyet Meclisi, KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda, toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre saat 10.30’da başlayan toplantıda KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi davetlileri dinledi.

Komite toplantısına davetli olarak Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı (Önerge Sahibi) ve KIB-TEK Eski Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundular.

Davetlilerin dinlenmesinden sonra görev süresi 3 Haziran 2020 tarihinde sona erecek olan Komite, çalışmalarını sonuçlandıramamasına ilişkin Taslak Raporu görüşerek oybirliğiyle Genel Kurul’a sevk etme kararı aldı.

UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan komiteye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve HP Milletvekili Mesut Genç katıldı.