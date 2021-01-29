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Kıb-Tek’te istihdam edilen 34 geçici personelin kadrolanmasına karar verildi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yeni yönetim kurulu, dün Turan Büyükyılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, kadro bekleyen geçici personelin durumu karara bağlandı.

29 Ocak 2021 Cuma 17:45
Kıb-Tek’te istihdam edilen 34 geçici personelin kadrolanmasına karar verildi
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yeni yönetim kurulu, dün Turan Büyükyılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, kadro bekleyen geçici personelin durumu karara bağlandı.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, Kurumun Teknecik Santralinde geçici statüde istihdam edilen 5 makina mühendisi,19 makine teknisyeni,1 kimya mühendisi ve bir kimyagerden oluşan 26 personel ile çağrı merkezinde geçici statüde görev yapan 8 genel hizmet memurunun kadrolanmalarına oy birliği ile karar verildi.

Teknecik Santralı

            Adı-Soyadı                                                   Kadrosu

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

21-

22-

23-

24-

25-

26-

Nuri Gökalp

Mustafa Gündeğer

Zafer Nihat Akay

Musa Beycioğlu

Başak Çakmak

Osman Gül

Rifat Uluçınar

Ulaş Ünüvardır

Sermet Buran

Uğur Şimşek

Aykut Cırık

Özdoğan Büyük

Hasan Çeto

Mehmet Nay

Hamza Çoban

Denktaş Zurnacı

Ahmet Hacı

Emin Sığırtmaç

İbrahim Mustafa Ercüment

Ahmet Bayır

Lisani Alnur

Mustafa Kablan

Münür Urun

Enis Olcaytürk

Cemre Keskin

Kemal Mullaoğlu

Makina Mühendisi -III-

Makina Mühendisi -III-

Makina Mühendisi -III-

Makina Mühendisi -III-

Makina Mühendisi -III-

Elektrik Teknisyeni -III-

Elektrik Teknisyeni -III-

Elektrik Teknisyeni -III-

Elektrik Teknisyeni -III-

Elektrik Teknisyeni -III-

Makina Teknisyeni -III-

Makina Teknisyeni -III-

Makina Teknisyeni -III-

Makina Teknisyeni -III-

Makina Teknisyeni -III-

Makina Teknisyeni -III-

Makina Teknisyeni -III-

Makina Teknisyeni -III-

Makina Teknisyeni -III-

Makina Teknisyeni -III-

Makina Teknisyeni -III-

Makina Teknisyeni -III-

Makina Teknisyeni -III-

Makina Teknisyeni -III-

Kimya Mühendisi -III-

Kimyager -III-

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Çağrı Merkezi

            Adı-Soyadı                                 Kadrosu

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

Gölge Erna Zilci

Mustafa Yenigüç

Selçuk Özikiz

Ahmet Çağanağa

İlke Sözdemir

Ceylan Nazlı

Dilek Yanık

Salih Sabri

Genel Hizmet Memuru -III-

Genel Hizmet Memuru -III-

Genel Hizmet Memuru -III-

Genel Hizmet Memuru -III-

Genel Hizmet Memuru -III-

Genel Hizmet Memuru -III-

Genel Hizmet Memuru -III-

Genel Hizmet Memuru -III-

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Son Güncelleme: 29.01.2021 21:20
Anahtar Kelimeler:
Turan BüyükyılmazKıbrıs Türk Elektrik Kurumu
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