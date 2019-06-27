KIB-TEK’te devir teslim derçekleşti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, öncelikli hedeflerinin; “daha ucuz ve çevreye daha duyarlı elektrik enerjisi” olduğunu belirterek, Kıb-Tek’te önemli adımlar atılmasının zamanının geldiğini ifade etti.

Kıb-Tek’te gerçekleştirilen devir teslim töreninde Yönetim Kurulu Başkanlığını Erdal Onurhan’a devreden Muharrem Saygılı yaptığı konuşmada, görev aldığı süreler boyunca Kıb-Tek’in ve halkın menfaatlerini ön planda tuttuğunu belirtti

Saygılı, görevi devralan Erdal Onurhan’a ve yeni Yönetim Kurulu üyelerine başarılar diledi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan da, Muharrem Saygılı’ya bugüne kadar Kurum için verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Onurhan, Yönetim Kurulu olarak görevde oldukları süre boyunca Kıb-Tek’in ve Kıbrıs Türk toplumunun yararına bıkmadan, usanmadan çalışacaklarını belirtti.

Onurhan, daha ucuz ve çevreye daha duyarlı elektrik enerjisinin öncelikli hedefleri olduğunu söyleyerek, Kıb-Tek’te önemli adımlar atılmasının zamanının geldiğini ifade etti.

Kıb-Tek’te Bakanlar Kurulu kararıyla görev değişiklikleri yaşanmış ve yeni Yönetim Kurulu şöyle oluşmuştu:

“Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, Asbaşkan Yusuf Avcıoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri; Hüseyin Ademgil, Özgür Özerdem, Gürdal Çuvalcıoğlu, Esat Altay ve Ali Şefik.”