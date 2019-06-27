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KIB-TEK’te devir teslim derçekleşti

KIB-TEK’te devir teslim derçekleşti

27 Haziran 2019 Perşembe 13:49
KIB-TEK’te devir teslim derçekleşti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu  (Kıb-Tek)  Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, öncelikli hedeflerinin; “daha ucuz ve çevreye daha duyarlı elektrik enerjisi” olduğunu belirterek, Kıb-Tek’te önemli adımlar atılmasının zamanının geldiğini ifade etti.

Kıb-Tek’te gerçekleştirilen devir teslim töreninde Yönetim Kurulu Başkanlığını Erdal Onurhan’a devreden Muharrem Saygılı  yaptığı konuşmada,  görev aldığı süreler boyunca Kıb-Tek’in ve halkın menfaatlerini ön planda tuttuğunu belirtti  

Saygılı, görevi devralan Erdal Onurhan’a ve yeni Yönetim Kurulu üyelerine   başarılar diledi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan da, Muharrem Saygılı’ya bugüne kadar Kurum için verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

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Onurhan,  Yönetim Kurulu olarak görevde oldukları süre boyunca Kıb-Tek’in ve Kıbrıs Türk toplumunun yararına bıkmadan, usanmadan çalışacaklarını belirtti.

Onurhan, daha ucuz ve çevreye daha duyarlı elektrik enerjisinin öncelikli hedefleri olduğunu söyleyerek, Kıb-Tek’te önemli adımlar atılmasının zamanının geldiğini ifade etti.

Kıb-Tek’te  Bakanlar Kurulu kararıyla görev değişiklikleri yaşanmış ve   yeni Yönetim Kurulu şöyle oluşmuştu:

“Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, Asbaşkan Yusuf Avcıoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri; Hüseyin Ademgil, Özgür Özerdem, Gürdal Çuvalcıoğlu, Esat Altay ve Ali Şefik.”

Son Güncelleme: 27.06.2019 17:14
Anahtar Kelimeler:
Kıbtek Erdal Onurhan
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