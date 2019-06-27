KIB-TEK’te devir teslim derçekleşti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, öncelikli hedeflerinin; “daha ucuz ve çevreye daha duyarlı elektrik enerjisi” olduğunu belirterek, Kıb-Tek’te önemli adımlar atılmasının zamanının geldiğini ifade etti.
Kıb-Tek’te gerçekleştirilen devir teslim töreninde Yönetim Kurulu Başkanlığını Erdal Onurhan’a devreden Muharrem Saygılı yaptığı konuşmada, görev aldığı süreler boyunca Kıb-Tek’in ve halkın menfaatlerini ön planda tuttuğunu belirtti
Saygılı, görevi devralan Erdal Onurhan’a ve yeni Yönetim Kurulu üyelerine başarılar diledi.
Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan da, Muharrem Saygılı’ya bugüne kadar Kurum için verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Onurhan, daha ucuz ve çevreye daha duyarlı elektrik enerjisinin öncelikli hedefleri olduğunu söyleyerek, Kıb-Tek’te önemli adımlar atılmasının zamanının geldiğini ifade etti.
Kıb-Tek’te Bakanlar Kurulu kararıyla görev değişiklikleri yaşanmış ve yeni Yönetim Kurulu şöyle oluşmuştu:
“Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, Asbaşkan Yusuf Avcıoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri; Hüseyin Ademgil, Özgür Özerdem, Gürdal Çuvalcıoğlu, Esat Altay ve Ali Şefik.”