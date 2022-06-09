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Kıb-Tek’in yönetim kurulu başkanlığında değişim

09 Haziran 2022 Perşembe 09:45
Kıb-Tek’in yönetim kurulu başkanlığında değişim

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Hasan Akyiğit getirildi.

Bakanlar Kurulu kararınca, Kıb-Tek Yönetim Kuruluna Başkan olarak atanan Prof. Dr. Hasan Amca görevden alınarak yerine Akyiğit getirildi. Hasan Akyiğit, Bakanlar Kurulu kararınca atanan Kıb-Tek yönetim kurulu üyelerindendi. Akyiğit'ten boşalan yönetim kurulu üyeliğine de Ersan Karataş'ın atanmasına karar verildi. Karar Resmi Gazetede yayımlandı.

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Amca’dan açıklama: DAÜ’deki görevime geri döndüm

Öte yandan Hasan Amca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Maliye Bakanı Sunat Atun’un önerisiyle atandığı KIB-TEK yönetim kurulu başkanlığından kişisel nedenlerle ayrılmak durumunda kaldığını belirtti. Amca, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki (DAÜ) görevine döndüğünü belirtti.

Amca, kendisini bu göreve layık gören, danışman olarak kendisiyle çalışma teklifinde de bulunan Bakan Atun’a teşekkür etti.

Hasan Amca, “Kıb-Tek’in sürekli yakın takip isteyen iş yoğunluğu nedeniyle bu görevi sürekli ve tam zamanlı bir yönetim kurulu başkanının yapmasının daha uygun olacağı da bakanımızın bilgisine sunmuştum” dedi.

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Son Güncelleme: 09.06.2022 10:18
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