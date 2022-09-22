banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıb-Tek’e yakıt alımı için yeniden ihale...
Kıb-Tek’e yakıt alımı için yeniden...
Emrullah Turanlı'ya yeni kıyak...
Emrullah Turanlı'ya yeni kıyak...
GS, FB ve BJK mi gelecek dediniz!
GS, FB ve BJK mi...
İşyerinden 10 Bin TL çalan Mehmet Ziya Yıldırım' 9 ay hapislik cezası
9 ay hapis yatacak
Şirketin parasını zimmetine geçirdi
Şirketin parasını zimmetine geçirdi
banner404

Kıb-Tek’e yakıt alımı için yeniden ihale...

Merkezi İhale Komisyonu (MİK), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) akaryakıt temini için 15 Eylül’de yapılan ihalenin sonucunun "teknik, hukuki ve vicdani olarak kabul edilebilir olmadığı" gerekçesiyle Başbakan Ünal Üstel tarafından iptal edilmesinin ardından bugün yeniden ihaleye çıktı.

22 Eylül 2022 Perşembe 15:25
Kıb-Tek’e yakıt alımı için yeniden ihale...

MİK’in resmi internet sitesinde 150,000 ± 20% metrik ton Akaryakıt (max %1 kükürt içerikli fuel-oil ) Temini ve Taşıma İhalesi için  11 Ekim Salı günü saat 10.00’a kadar teklif verilebileceği duyuruldu.

MİK ihale duyurusuna göre, ihaleye KKTC’de tescilli yerli şirketler veya yabancı şirketler ile KKTC’de kurulmuş olmayan iktisadi işletmeler katılabilecek.

İhale için ayrılan toplam tahmini değer 7 milyon 800 bin USD (52 USD/MTon) (Prim) + Platts olarak açıklanırken,  daha önce çıkılan ve iptal edilen 269/2022 sayılı ihalede şartname alanlar, bu şartnameyi ücretsiz olarak temin edebilecekler.

İhalede geçici teminat mektubu 150 bin TL olacak, teminatsız teklifler dikkate alınmayacak.

İhaleye tekliflerin ABD Doları üzerinden en geç 11 Ekim Salı günü saat 10.00’a kadar Maliye Bakanlığı binasında Merkezi İhale Komisyonu toplantı salonundaki teklif kutusuna atılması gerekiyor.

Kıb-Tek’in daha önce askıya alınan akaryakıt ihalesi 15 Eylül’de pazarlık usulü gerçekleştirilmiş ve ihaleye ihale şartnamesini yerine getiren 4 firma katılmış, taban fiyat 19, tavan fiyat ise 45 dolar olarak açıklanmıştı.

Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü ve MİK Başkanı Halis Üresin 16 Eylül’de Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na (Kıb-Tek) 200 bin metrik ton akaryakıt temini ve taşınması için  pazarlık usulü ihaleyi, ton başına 45 ABD Doları 9376 Cent telkif veren İçkale Petrol’ün kazandığını açıklamıştı.

Başbakan Ünal Üstel ise 19 Eylül'de, kurumun ciddi bir ekonomik sıkıntı içerisinde olduğu gerçeği de dikkate alındığında yapılan son yakıt ihalesinde ortaya çıkan 19-45 dolarlık ihale sonucunun teknik, hukuki ve vicdani olarak kabul edilebilir olmadığını, kurum açısından ödeme konusunda ciddi kayıp olacağını belirterek, ihalenin iptal edileceğini açıklamıştı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emrullah Turanlı'ya yeni kıyak...
Emrullah Turanlı'ya yeni kıyak...
GS, FB ve BJK mi gelecek dediniz!
GS, FB ve BJK mi gelecek dediniz!
Yayaya çarptı, 5 gün tutuklu kalacak
Yayaya çarptı, 5 gün tutuklu kalacak
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Bakan Amcaoğlu Çeşitli Temaslar Yapmak Üzere Ankara'ya Gitti
Bakan Amcaoğlu Çeşitli Temaslar Yapmak Üzere Ankara'ya Gitti
Döviz kurları
Döviz kurları
Cumhurbaşkanı Tatar, New York'ta Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Görüştü
Cumhurbaşkanı Tatar, New York'ta Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Görüştü
Özersay: Tanınma seferberliği başlatılacak mı!
Özersay: Tanınma seferberliği başlatılacak mı!
Lefkoşa'da 9 aracın dikiz aynalarını kırdı
Lefkoşa'da 9 aracın dikiz aynalarını kırdı
Covid-19 haftalık raporu açıklandı…
Covid-19 haftalık raporu açıklandı…

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim