Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104330
ALTIN
226.075
DOLAR
5.2964
STERLİN
6.9334
EURO
6.0134
Ölümlü iş kazasıyla ilgili iki kişi tutuklu
Son Dakika
ÖLÜMLÜ İŞ KAZASIYLA İLGİLİ İKİ...
Otel odasında canına kıydı
OTEL ODASINDA CANINA KIYDI
Kıb-Tek yönetiminde görev devir teslimi
KIB-TEK YÖNETİMİNDE GÖREV DEVİR TESLİMİ
Eski eşini darp etti
ESKİ EŞİNİ DARP ETTİ
banner282

Kıb-Tek yönetiminde görev devir teslimi

Kıb-Tek yönetiminde görev devir teslimi

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:47
Kıb-Tek yönetiminde görev devir teslimi

HÜDAOĞLU’NDAN BOŞALAN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINI VEKALETEN AS BAŞKAN SAYGILI YÜRÜTECEK

SAYGILI: “KIB-TEK’İN VE KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN YARARI İÇİN BIKMADAN, USANMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

HÜDAOĞLU: “SİYASAL PARTİLER KIB-TEK’LE İLGİLİ DURUŞLARINI NETLEŞTİRMELİ VE BU POLİTİKALAR ETRAFINDA UYUM ARAMALI”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yönetim kurulu başkanlığını yeni atama oluncaya kadar vekaleten As Başkan Muharrem Saygılı yürütecek.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan alınan Ahmet Hüdaoğlu, görevi As Başkan Saygılı’ya devretti.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, Ahmet Hüdaoğlu ve görevi vekaleten devralan Muharrem Saygılı açıklamalarda bulundu. Saygılı, “Kıb-Tek’in ve Kıbrıs Türk toplumunun yararı için bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam edeceğiz” derken, Hüdaoğlu, “Siyasal partiler Kıb-Tek’le ilgili duruşlarını netleştirmeli ve bu politikalar etrafında uyum aramalı” açıklamasında bulundu.

SAYGILI

As Başkan Saygılı, kasım ayında As Başkanlık görevine getirildiğini ve süreç içerisinde yönetim kurulu ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirtti.

Ahmet Hüdaoğlu’na bugüne kadar kurum için verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Saygılı, görevde oldukları süre boyunca Kıb-Tek’in ve Kıbrıs Türk toplumunun yararı için bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

HÜDAOĞLU

Ahmet Hüdaoğlu ise konuşmasında, görevde olduğu süre boyunca Yönetim Kurulu ile yaptıkları çalışmaları anlattı.

Göreve atandıkları Mart 2018’e işaret eden Hüdaoğlu, “Kronik sorunların ve müzmin mutsuzluğun kol gezdiği bir yere dönüşme potansiyeli olan Kıb-Tek’te pozitif bilimi, pozitif ruh haline tahvil ederek çalışmaya başladık. Politik çekişmelerin, itiş kakışın ve lüzumsuz kavgaların yıldırıcı etkisine teslim olmadan, bilimsel ve teknik reçetelerle yolumuza devam ettik. ‘Çözümsüz sorun; projesiz çözüm yoktur’ paradigmasını kendimize rehber edindik” dedi.

Hüdaoğlu, şunları da ekledi:

“Zaman içinde değişen koşulların dikkate alınmadığı, toplum sağlığını göz ardı ederek, filtre olmaksızın devam eden,  ucuz üretim maliyetlerini yakalamaktan uzak ve verimsiz üretim modelinin sürdürülemeyeceğini tespit eden Yönetim Kurulumuz, ilgili tüm teknik personelin çalışması ve katılımı ile konuyu detayları ile tartışarak 2030 yılına kadar olan dönem için 146 sayfalık ‘Üretim Senaryoları Raporu’nu hazırladı ve hayata geçirmek için kararlar aldı. Aynı şekilde, iletimde ve dağıtımda yapılması gerekenler değerlendirilerek adımlar atıldı”

Yönetim Kurulu üyeleri olmak üzere Kıb-Tek çalışanlarıyla uyum içinde çalıştıklarını belirten Hüdaoğlu, şunları da kaydetti:

“Üzülerek belirtmeliyim ki Kıb-Tek’in, gelecekteki enerji politikaları içerisindeki görevleri ve yeri ile yönetim şekli, siyaset kurumu tarafından netleştirilmediği sürece, uyum sağlama ve çalışmaları ileriye taşıma olanağı olmayacaktır. Siyasal partiler bununla ilgili duruşlarını netleştirmeli ve bu politikalar etrafında uyum aramalıdırlar.”

Özel veya kamu olduğuna bakılmaksızın kurumların verimli ve etkin şekilde üretim ve hizmet alanında görevlerine devam edebilmelerinin kendisi için önemli olduğunu kaydeden Ahmet Hüdaoğlu, “Bu anlayışla görev yaptığım süre içerisinde çalışanlar arasında elimden geldiğince hakkaniyet sağlamak için uğraş verdim. Bundan da gurur duyarım”  dedi.

Hüdaoğlu, şunları da ekledi:

“Görev sürem içerisinde teknokratların da etkin katılımıyla değişken koşulları da dikkate alarak hazırlanmış olan, kısa ve uzun vadeli üretim senaryoları yatırım programının hayata geçirileceğinin Hükümet tarafından ilan edilmesi benim için sevindiricidir. Görev yaptığım süre içerisinde Yönetim Kurulu toplantılarında daha iyiyi bulmak için zaman zaman yaşadığımız tartışmalarda, KIB-TEK’te en üstten en alta kadar birlikte çalıştığımız arkadaşlarımı üzmediğimi umut ederek görevimi vicdanen rahat olarak devrediyorum. Yeni atanacak Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilerim.”

Son Güncelleme: 25.02.2019 20:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölümlü iş kazasıyla ilgili iki kişi tutuklu
Ölümlü iş kazasıyla ilgili iki kişi tutuklu
Polis Bülteni
Polis Bülteni
Kav’ın 16. Orkide Yürüyüşü 10 Mart’ta
Kav’ın 16. Orkide Yürüyüşü 10 Mart’ta
Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi bölgesi İmar Planı Vizyon ve Stratejiler Çalıştayı başladı
Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi bölgesi İmar Planı Vizyon ve Stratejiler Çalıştayı başladı
Başkurdistan Sanatçıları Resim Sergisi Çarşamba Günü Açılıyor
Başkurdistan Sanatçıları Resim Sergisi Çarşamba Günü Açılıyor
Yarın 7 saat elektrik kesintisi var
Yarın 7 saat elektrik kesintisi var
Çiftçi, balıkçı ve hayvan üreticilerinin 2018 alacakları ödeniyor
Çiftçi, balıkçı ve hayvan üreticilerinin 2018 alacakları ödeniyor
Tatar: “Türkiye’nin etkin ve fiili garantisiyle siyasi eşitlikte tavizkar davranılmamalı”
Tatar: “Türkiye’nin etkin ve fiili garantisiyle siyasi eşitlikte tavizkar davranılmamalı”
Sosyal Ve Ekonomik Konsey, 2019-2021 Orta Vadeli Program Taslağı’nı Çarşamba Günü Görüşecek
Sosyal Ve Ekonomik Konsey, 2019-2021 Orta Vadeli Program Taslağı’nı Çarşamba Günü Görüşecek
60+ Tazelenme Üniversitesi İkinci Dönem Kayıtları Başladı
60+ Tazelenme Üniversitesi İkinci Dönem Kayıtları Başladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim